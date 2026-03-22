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Futbol

¿En caída libre? Todos los problemas de Rayados de Monterrey en el Clausura 2026

Nicolas Sánchez y jugadores de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT
Ricardo Olivares 15:41 - 22 marzo 2026
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El conjunto regiomontano perdió en su último partido ante Chivas

Los Rayados de Monterrey volvieron a tropezar en el torneo y lo hicieron en su propio estadio frente a las Chivas, confirmando el complicado momento que atraviesa el equipo regiomontano.

Con esta derrota, Monterrey llegó a seis caídas en el certamen, de las cuales tres han sido como local, una situación que ha encendido las alarmas entre la afición. 

Uros Durdevic, delantero de Rayados, en lamento tras falla ante Chivas en Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cuántos puntos lleva Monterrey?

Los albiazules se mantienen fuera de puestos de Liguilla, sumando apenas 14 puntos, y con un registro negativo que ya refleja más derrotas que victorias.

El panorama no es alentador. Rayados ha tenido un torneo irregular, lejos del protagonismo que suele caracterizarlos en la Liga MX.

Uros Durdevic, delantero de Rayados, en lamento tras falla ante Chivas en Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

Los problemas dentro de Rayados

A esto se le suma una importante cantidad de jugadores lesionados, factor que ha afectado la estabilidad y el rendimiento del equipo jornada tras jornada.

Además, el club también ha vivido inestabilidad en el banquillo. El torneo lo iniciaron bajo el mando de Domènec Torrent, pero fue cesado tras los malos resultados, lo que ha provocado que Rayados ya haya tenido dos directores técnicos en la misma campaña.

La combinación de lesiones, cambios en la dirección técnica y resultados adversos tienen a Monterrey en una de sus temporadas más complicadas en los últimos años, obligados a reaccionar de inmediato si quieren mantenerse con aspiraciones en el torneo.

Nicolás Sánchez, entrenador de Monterrey, en duelo ante Chivas de la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7
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