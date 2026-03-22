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Futbol

Nicolás Sánchez espera salir de la mala racha con Rayados: "sabemos que es un momento difícil"

Nicolás Sánchez, entrenador de Monterrey, en duelo ante Chivas de la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7
Ricardo Olivares 23:47 - 21 marzo 2026
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El entrenador de Monterrey reconoció la superioridad de Chivas, además de la falta de ideas en su equipo

Rayados de Monterrey volvió a sufrir una derrota en casa, ahora frente al Guadalajara. El equipo atraviesa una mala racha y el estratega argentino, Nicolás Sánchez, reconoció que el plantel saldrá de esta mala racha que presenta. 

"Sabemos que es un momento difícil, pero lo vamos a pasar, y lo vamos a pasar porque los muchachos, a pesar de las deficiencias o de distintos errores, se están partiendo el alma", comenzó.

"Se que nos falta futbol y nos faltan un montón de cosas, pero de la manera en que los chicos están encarando este momento, ante grandes rivales y grandes equipos que están pasando un buen momento, y que nosotros queremos estar a la altura de esos equipos para pelear el campeonato, tenemos la materia prima."
Nicolás Sánchez, entrenador de Monterrey, y Uros Durdevic en duelo ante Chivas de la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuál es el objetivo de Rayados en el Clausura 2026?

Además, aclaró que su objetivo es seguir mejorando en el plantel para encontrar los resultados. 

“Me parece correcto hacerme cargo de esta gestión. Espero no haber dado mensajes erróneos responsabilizando a otros. Esto se trata de que cada uno se haga cargo de lo que le toca, y a mí me gusta hacerlo en este momento. Mi desafío es seguir siendo lo mejor que pueda para gestionar a este grupo, que quiere mejorar y hacerse más fuerte día a día. Ese es mi trabajo.”

Chivas y Monterrey en el duelo de la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

Monterrey no está acostumbrado a dar un paso al costado

A su vez, declaró que en este equipo ninguno está acostumbrado a dar un paso al costado, siendo un equipo que buscará salir de esta mala racha. 

"Va a sonar medio ‘canchero’, como decimos en Argentina, pero nosotros no estamos acostumbrados ni estamos criados para tirar la toalla en el futbol. Y entiendo que los jugadores que tenemos hoy abundan en eso, son los que contagian, entonces en eso nos apoyamos. De ahí, siempre para adelante."

Nicolas Sánchez y jugadores de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT
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