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Futbol

¡Inaceptable! Aficionados de Monterrey agreden a fans de Chivas afuera del 'Gigante de Acero'

El 'Gigante de Acero' a minutos de que de inicio el partido | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:44 - 21 marzo 2026
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La afición de La Pandilla no tuvo una buena reacción tras la derrota en la Jornada 12 del Clausura 2026

Chivas venció a Monterrey en la duocécima fecha del Clausura 2026; sin embargo, no todo han sido buenas noticias para los chivahermanos, o al menos no para unos cuantos, pues en las afueras del Estadio BBVA se volvió a vivir un episodio desafortunado de violencia.

Las imágenes ya se han hecho virales, recordando los desafortunados eventos similares que se han vivido con anterioridad en el mismo recinto, el cual está a solo unos meses de ser mundialista.

José Castillo celebrando el segundo gol de Chivas en el partido | MexSport

Ecos de la derrota

El partido de Chivas visitando a los Rayados resultó ser uno de los mejores de la jornada, pues terminó con un 2-3 final en el que los regios casi empatan un 0-3 con el que los rojiblancos se encontraban ganando el partido; sin embargo, las emociones finales no lograron ser controladas por todos los presentes en el Estadio BBVA.

El desafortunado video muestra a un aficionado del Rebaño siendo perseguido por al menos cuatro fanáticos de Monterrey, quienes en medio de la persecución lanzaban golpes al chivahermano; en medio de todo el problema se encontraba una mujer, quien no se sabe si acompañaba al fan rojiblanco, pues ella fue cubierta para no llevarse ningún golpe.

La persecución llegó hasta un Oxxo cercano a la zona, en donde siguieron tratando de golpearlo. De manera sorpresiva, los agresores también atacaron a un aficionado con playera de Toluca que inesperadamente se encontraba en las inmediaciones del 'Gigante de Acero', pero afortunadamente pudo escapar mientras que los atacantes se marchaban del lugar en el transporte público.

No fue el único caso de violencia

Dentro del estadio también se vivió un momento bastante complicado, pues un aficionado (presuntamente fanático de Monterrey) agredió a su joven acompañante, aficionado de Chivas; posteriormente fue grabado por un medio, pasando a agredir también al camarógrafo, incluso llegando al borde de amenazarlo con "partirle su mad**".

Todo terminó cuando el chico que iba con él lo forzó a abandonar el estadio; sin embargo, el fanático seguía enojado con lo sucedido y quiso negarse a salir, además de que en el camino siguió agrediendo al menor.

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