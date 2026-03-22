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Empelotados

Prensa regia se enfrasca con 'El Chuyón' tras victoria de Chivas

Raúl 'Tala' Rangel, portero de Chivas, tras atajar penalti ante Rayados de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:00 - 22 marzo 2026
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En un video difundido en redes sociales, se observa a Jesús Hernández festejando efusivamente el penalti atajado del Tala

Chivas de Guadalajara volvió a dar un golpe de autoridad en la Liga MX tras conseguir una victoria agónica frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA. El conjunto rojiblanco se impuso en un duelo lleno de tensión, donde Raúl Rangel se convirtió en el gran héroe de la noche al atajar un penal decisivo a Uros Durdevic en los minutos finales.

El triunfo del Rebaño no solo desató la euforia entre su afición, sino que también generó molestia en el entorno regiomontano. La intensidad del encuentro se trasladó fuera de la cancha, donde se registraron momentos de tensión en distintos sectores del estadio, evidenciando el alto voltaje emocional del partido.

José Castillo celebrando el segundo gol de Chivas en el partido | MEXSPORT

¿Qué pasó con 'El Chuyón' tras la victoria de Chivas?

Uno de los momentos que más dio de qué hablar en redes sociales fue protagonizado por el periodista Jesús Hernández, conocido como 'El Chuyón'. En un video que se volvió viral, se le observa celebrando el triunfo de Chivas dentro del palco de prensa, lo que provocó reacciones encontradas, especialmente entre medios locales de Monterrey.

Un periodista presente en el lugar no dudó en expresar su inconformidad, señalando que, aunque es válido tener afinidad por un equipo, el contexto profesional exige mesura, sobre todo en un espacio destinado al trabajo periodístico.

"Sí, estaba feliz, y está bien, todos sabemos que le va al Guadalajara, eso no tiene nada de malo. Pero lo que a mí no me gusta, y lo digo aquí con él a un lado, es que lo haga en el palco de prensa del equipo rival, del club que te está abriendo las puertas para trabajar. Una cosa es el periodista y otra el aficionado, y aquí creo que le ganó el fan. Yo respeto mucho su trabajo y me parece muy buen periodista, pero en ese momento no me agradó esa actitud."

El señalamiento se realizó incluso con el propio ‘Chuyón’ presente, lo que añadió mayor tensión a la escena.

Chivas se consolida y genera polémica fuera de la cancha

Más allá de la controversia, Chivas confirmó su buen momento futbolístico con una victoria de peso ante uno de los equipos más fuertes del torneo. El equipo mostró carácter y solidez, respaldado por una actuación destacada de su arquero, quien fue clave para asegurar los tres puntos.

Por su parte, Rayados dejó escapar una oportunidad importante en casa, lo que incrementó la frustración tanto en la cancha como en las gradas. La derrota, sumada a los incidentes y reacciones posteriores, dejó un ambiente tenso en Monterrey.

Armando González, delantero de Chivas, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7
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