Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Álvaro Fidalgo y sus primeras declaraciones con el Tricolor: "muy feliz de representar y con mucho orgullo"

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 07:26 - 26 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En entrevista con TUDN, el exjugador del América declaró sus impresiones tras el llamado de Javier Aguirre

Álvaro Fidalgo regresó de España a México, pero no para vestir los colores azulcremas, sino para portar la camiseta verde. El jugador del Real Betis fue convocado por Javier Aguirre para representar a la Selección Mexicana, en la Fecha FIFA de marzo ante Portugal y Bélgica.

En entrevista con TUDN, el exjugador del América dio sus primeras declaraciones como jugador del Tricolor, en las que mencionó su felicidad de representar al conjunto nacional. Además, Fidalgo comentó que desde su llegada a México, su percepción cambió por completo.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO7

"Llegué al país hace cinco años y fue un cúmulo de cosas. Muchísimas vivencias, conocer grandísimas personas, América, todo lo que viví en el país; como me transformó en muchos aspectos y es un sentimiento de pertenencia, lo siento como mi casa", comentó.

Por si fuera poco, Fidalgo agregó que todo eso fue fundamental para tomar la decisión de representar al país. "Fue una de las cosas por las que tomé la decisión de representar al Tri, a la selección. Muy feliz de estar aquí, de representarlo y con mucho orgullo".

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Jesús Gallardo | IMAGO7

De España a México y viceversa

Álvaro Fidalgo, oriundo de Oviedo, España, llegó a México en el 2021, en la etapa de Esteban Solari como entrenador del América. Pese a que los primeros años en nuestro país escasearon los éxitos, 'El Maguito' supo ganarse a a la afición americanista y terminó por ser uno de los jugadores favoritos de la Liga MX.

Tras un histórico Tricampeonato con las Águilas, Fidalgo volvió a su lugar de origen, pero ya no era el mismo jugador. Álvaro terminó por adaptarse en México y se convirtió en su casa, por lo que la decisión de portar la verde no sonó descabellada.

¿Cuándo puede debutar Álvaro Fidalgo con el Tricolor?

En la reinauguración del Estadio Azteca -ahora Banorte-, el exjugador del América apunta a sumar sus primeros minutos con la Selección Mexicana. Álvaro Fidalgo buscará jugar en sus dos primeros amistosos para llegar con ritmo a la Copa del Mundo 2026.  

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
09:01 Joan Laporta, presidente del Barcelona, elige a Johan Cruyff como el mejor jugador de todos los tiempos
09:00 ¿Cómo va la rivalidad México vs Portugal? Esto dicen los antecedentes
08:56 Un detalle que vale más que un gol: aficionado de Chivas sorprende al ‘Cotorro’ González
08:36 Ataque en restaurante Pargot: capturan a dos implicados en intento de homicidio en CDMX
08:27 Emmitt Smith, leyenda de los Dallas Cowboys, estará en juego de Liga Futbol Americano
08:23 ¡Un récord más! Los Dodgers registran las entradas más caras de la historia
08:15 Avanza el “Plan B” de la reforma electoral de Sheinbaum en el Senado… ¿Pero qué sigue?
07:56 ¡La Maga! Jacqueline Ovalle anota golazo en la victoria del Orlando Pride
07:56 “Mi país ha sufrido dos reveses tremendos; necesitamos motivos para sonreír”: Rudolph Speid, DT de Jamaica
07:36 ¿Comprarás dólares este jueves 26 de marzo? Así amanece el peso mexicano
Tendencia
1
Futbol Exdirectivo de Barcelona se suma a dirección de América y Estadio Banorte
2
Futbol Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro
3
Contra Hoy No Circula jueves 26 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
4
Futbol Tijuana le da prioridad a la rehabilitación de Gil Mora para que llegue al Mundial
5
Futbol Loco Abreu pide no descartar a Toño Rodríguez para el Mundial 2026
6
Futbol América sorprende en el Volcán y vence por la mínima a las Amazonas
Te recomendamos
Joan Laporta, presidente del Barcelona, elige a Johan Cruyff como el mejor jugador de todos los tiempos
Futbol
26/03/2026
Joan Laporta, presidente del Barcelona, elige a Johan Cruyff como el mejor jugador de todos los tiempos
¿Cómo va la rivalidad México vs Portugal? Esto dicen los antecedentes
Futbol
26/03/2026
¿Cómo va la rivalidad México vs Portugal? Esto dicen los antecedentes
Un detalle que vale más que un gol: aficionado de Chivas sorprende al ‘Cotorro’ González
Futbol
26/03/2026
Un detalle que vale más que un gol: aficionado de Chivas sorprende al ‘Cotorro’ González
Ataque en restaurante Pargot: capturan a dos implicados en intento de homicidio en CDMX
Contra
26/03/2026
Ataque en restaurante Pargot: capturan a dos implicados en intento de homicidio en CDMX
Emmitt Smith, leyenda de los Dallas Cowboys, estará en juego de Liga Futbol Americano
Otros Deportes
26/03/2026
Emmitt Smith, leyenda de los Dallas Cowboys, estará en juego de Liga Futbol Americano
¡Un récord más! Los Dodgers registran las entradas más caras de la historia
Beisbol
26/03/2026
¡Un récord más! Los Dodgers registran las entradas más caras de la historia