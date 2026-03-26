Álvaro Fidalgo y sus primeras declaraciones con el Tricolor: "muy feliz de representar y con mucho orgullo"

Álvaro Fidalgo regresó de España a México, pero no para vestir los colores azulcremas, sino para portar la camiseta verde. El jugador del Real Betis fue convocado por Javier Aguirre para representar a la Selección Mexicana, en la Fecha FIFA de marzo ante Portugal y Bélgica.

En entrevista con TUDN, el exjugador del América dio sus primeras declaraciones como jugador del Tricolor, en las que mencionó su felicidad de representar al conjunto nacional. Además, Fidalgo comentó que desde su llegada a México, su percepción cambió por completo.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO7

"Llegué al país hace cinco años y fue un cúmulo de cosas. Muchísimas vivencias, conocer grandísimas personas, América, todo lo que viví en el país; como me transformó en muchos aspectos y es un sentimiento de pertenencia, lo siento como mi casa", comentó.

Por si fuera poco, Fidalgo agregó que todo eso fue fundamental para tomar la decisión de representar al país. "Fue una de las cosas por las que tomé la decisión de representar al Tri, a la selección. Muy feliz de estar aquí, de representarlo y con mucho orgullo".

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Jesús Gallardo | IMAGO7

De España a México y viceversa

Álvaro Fidalgo, oriundo de Oviedo, España, llegó a México en el 2021, en la etapa de Esteban Solari como entrenador del América. Pese a que los primeros años en nuestro país escasearon los éxitos, 'El Maguito' supo ganarse a a la afición americanista y terminó por ser uno de los jugadores favoritos de la Liga MX.

Tras un histórico Tricampeonato con las Águilas, Fidalgo volvió a su lugar de origen, pero ya no era el mismo jugador. Álvaro terminó por adaptarse en México y se convirtió en su casa, por lo que la decisión de portar la verde no sonó descabellada.

¿Cuándo puede debutar Álvaro Fidalgo con el Tricolor?

En la reinauguración del Estadio Azteca -ahora Banorte-, el exjugador del América apunta a sumar sus primeros minutos con la Selección Mexicana. Álvaro Fidalgo buscará jugar en sus dos primeros amistosos para llegar con ritmo a la Copa del Mundo 2026.