Gonçalo Guedes elogia a Raúl Jiménez previo al México vs Portugal: “Hace muchos goles”

Tras la llegada de la Selección de Portugal a México, donde se instaló en un complejo turístico de la Riviera Maya, el combinado europeo ofreció una conferencia de prensa en la que estuvo presente Gonçalo Guedes, actual futbolista de la Real Sociedad.

Silva y Guedes festejan gol ante Holanda

Durante su intervención, una de sus declaraciones llamó especialmente la atención al referirse al delantero mexicano Raúl Jiménez, con quien compartió vestidor tanto en el Benfica como en el Wolverhampton.

El futbolista lusitano recordó con aprecio su etapa junto al atacante mexicano, destacando no solo sus cualidades dentro del terreno de juego, sino también su liderazgo y compromiso fuera de él. “Es un gran jugador y una gran persona”, señaló, dejando claro el respeto que existe entre ambos.

Raúl Jiménez festeja un gol con los Wolves | TWITTER @RAUL_JIMENEZ9

Asimismo, Guedes reconoció la relevancia del “Lobo de Tepeji” en el futbol europeo y en la Selección Mexicana, advirtiendo que será un jugador clave a seguir de cara al próximo enfrentamiento.

Es un jugador que ha demostrado un potencial enorme y que hace muchos goles”.

Raúl Jiménez, jugador mexicano, en el Fulham | AP

Estas declaraciones añaden un ingrediente especial al duelo entre México y Portugal, que se disputará el próximo sábado 28 de marzo como parte de la reapertura del Estadio Banorte (antes Azteca).