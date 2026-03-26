Tijuana le da prioridad a la rehabilitación de Gil Mora para que llegue al Mundial

Gilberto Mora está cada vez más cerca de regresar a las canchas, sin embargo, Tijuana no trabaja por verlo de vuelta en el Clausura 2026 de la Liga MX, sino que están haciendo todo lo posible para que el joven futbolista esté listo para la Copa del Mundo.

El volante de Tijuana se encuentra en recuperación por una pubalgia y desde el 17 de febrero no tiene actividad. Esta lesión ha hecho que se pierda tanto partidos del conjunto fronterizo como encuentros de preparación del Tri rumbo al Mundial.

Gilberto Mora en el Clausura 2026 l IMAGO7

Prioridad para el Mundial

A menos de 80 días de que arranque la Copa del Mundo, el futbolista de 17 años trabaja para poder estar listo para el campamento de la Selección Mexicana que iniciará en los primeros días de mayo. Sin embargo, esto significa que no regresaría a jugar con Tijuana en el Clausura 2026.

Tijuana, más allá de preocuparse por la ausencia de su futbolista lo está apoyando para que pueda llegar al torneo internacional. El propio Sebastián Abreu confirmó que quieren llevar a Mora a la Copa del Mundo y que represente al equipo en el máximo torneo de futbol.

Sebastian Abreu con Gilberto Mora en un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | IMAGO 7

"En este caso de Gil nos pusimos de acuerdo entendiendo la relevancia y la importancia que en este caso había que visualizar a Gil en la Copa del Mundo que el club tuviera su primer representante en la historia en una Copa del Mundo y primer representante genuino porque está desde infantiles", comentó el entrenador de Xolos para Fox.

"Ahí vamos a apoyarlo a que esté pronto para cuando empiece esa mini pretemporada con el Vasco diga están condiciones y su calidad puede ser utilizada y disponible para la selección"

Gil Mora representa a Tijuana

Hay que recordar que un una pasada entrevista, el entrenador ya había afirmado su orgullo de que Gilberto Mora sea reconocido como uno de los grandes prospectos a nivel Mundial. El estratega uruguayo afirmó que lo llena de orgullo que un jugador salido de Tijuana pueda ser reconocido mundialmente a nivel de Rafael Márquez o Hugo Sánchez.

"También tiene esa particularidad positiva: De Xolos para el mundo. Entonces por eso, esa bandera de Gil, va a ser un antes y un después, también para la historia del club, la visualización de los jóvenes", mencionó el 'Loco', en referencia al impacto que, en un futuro, puede tener Gilberto Mora. "De decir: 'Sí, está Hugo Sánchez, Rafa Márquez, sí, espectacular (...). Gil Mora salió acá, de este sintético acá, de este sintético que nos quemamos los pies", finalizó el estratega uruguayo.