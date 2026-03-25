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Futbol Nacional

FMF respalda a Fidalgo en su primer llamado al Tri y manda mensaje a detractores

Álvaro Fidalgo apunta a ser convocado por México Rota | RÉCORD
Álvaro Fidalgo apunta a ser convocado por México Rota | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:46 - 25 marzo 2026
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Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, da la cara ante el primer llamado del 'Maguito' con México

La Selección Mexicana cerró filas en torno a la reciente incorporación de Álvaro Fidalgo. Ante las voces críticas que han cuestionado el llamado del mediocampista de origen español, Duilio Davino, director de selecciones nacionales, salió en defensa de la legalidad y el aporte deportivo que el "Maguito" ofrece al conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Álvaro Fidalgo previo a juego del Betis | X:@RealBetis
Álvaro Fidalgo previo a juego del Betis | X:@RealBetis

CUMPLIÓ REQUISITOS DE FIFA

En entrevista para TUDN, el directivo subrayó que el futbolista cumple con todos los marcos normativos, tanto civiles como deportivos, para vestir la camiseta verde, minimizando el debate sobre su origen ante la calidad demostrada en la Liga MX.

"Es mexicano, nuestro gobierno le dio la ciudadanía, el pasaporte, jugó cinco años seguidos en México, requisito de la FIFA, lo más importante es que él quiere jugar para la selección, juega bien, en México somos muy nacionalistas, que hay pocos DTs y jugadores, el mundo es de talentos, está globalizado, aquí no importa dónde hayan nacido, sino los requisitos que pueda cumplir", afirmó Davino.
Duilio Davino en conferencia de prensa l Gina

JULIÁN QUIÑONES NO GENERA DUDAS

Bajo la misma línea de los jugadores naturalizados, Davino aprovechó para disipar los rumores que sugerían un distanciamiento entre Julián Quiñones y el cuerpo técnico del "Vasco" Aguirre. Versiones periodísticas apuntaban a que el delantero podría quedar fuera del proceso mundialista por temas extra-cancha, algo que el directivo negó rotundamente.

"No genera dudas, en los torneos que ganamos estaba Julián, cuando no vino es porque estaba lastimado, dudas no hay, lo sigue trayendo", aclaró para poner fin a las especulaciones.

Julián Quiñones y Javier Aguirre | MEXSPORT / IMAGO7

Con estas declaraciones, la dirección de selecciones nacionales reafirma su postura de apertura hacia los futbolistas naturalizados, priorizando el rendimiento actual y el compromiso con el proyecto de cara a la Copa del Mundo de 2026.

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