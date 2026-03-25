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Futbol

¡“¿Qué pasa, wey?!” Joao Félix sorprende con reacción muy mexicana al llegar al país

Joao Felix l Portugal&amp;nbsp;
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:52 - 25 marzo 2026
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Los lusos empezaron los guiños para la afición mexicana

La llegada de la Selección de Portugal a México dejó un momento inesperado y viral, luego de que João Félix sorprendiera a todos con una frase muy al estilo mexicano.

La reacción que se volvió viral

Al aterrizar en Cancún, el delantero portugués no dudó en soltar un espontáneo “¿Qué pasa, wey?”, desatando risas y reacciones tanto entre sus compañeros como en redes sociales.

Joao Felix apunta a llegar al Barcelona

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados en la previa del partido ante México.

México en un partido contra Islandia l MEXSPORT

Portugal ya está en territorio mexicano

El conjunto luso arribó al país para preparar su compromiso ante el Tri para la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca), generando alta expectativa entre la afición por la calidad de jugadores internacionales que estarán en el partido.

El balance total entre México vs Portugal l RÉCORD

Sin embargo, más allá de lo deportivo, fueron Paulinho y Joao Félix quienes se robaron los primeros reflectores con un guiño inesperado a la cultura mexicana.

¿Será que ambos podrían ver minutos en el partido contra México en el Estadio Banorte (Ateca)?

La Selección de Portugal alista su partido ante México | X @selecaoportugal
La Selección de Portugal alista su partido ante México | X @selecaoportugal
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