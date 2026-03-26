Loco Abreu pide no descartar a Toño Rodríguez para el Mundial 2026

La portería de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026 continúa como uno de los temas abiertos en la planeación del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, especialmente tras la lesión de Luis Ángel Malagón. Ahora, se ha unido a la lista de candidatos, Antonio Rodríguez, o al menos así lo considera su entrenador en Tijuana, Sebastián Abreu.

Durante las últimas convocatorias Raúl Rangel, Angel Malagón y Carols Acevedo habían sido los DT llamados a las convocatorias del Tricolor. Sin embargo, con la lesión del portero de América, Guillermo Ochoa regresó a la Selección Mexicana con miras a ser llamado a su sexto Mundial.

La lesión de Malagón no sólo abrió la puerta para Guillermo Ochoa, sino que también para otros guardametas mexicanos compitan por el tercer puesto en la convocatoria de Aguirre, incluyendo al portero de los Xolos.

El arquero Toño Rodríguez ya piensa en "sacar" a Colombia | IMAGO7

Abreú candidatea a Toño Aguirre

Durante una reciente entrevista el Loco Abreu explicó que, Toño Rodríguez tiene amplias posibilidades de competir por un lugar en la copa del Mundo, debido a que Aguirre tuvo contacto directo con el arquero para informarle que formaba parte de una lista preliminar de cinco porteros considerados para el Mundial.

"No lo descartemos todavía porque tuvo un llamado. El Vasco habló con él para decirle que estaba dentro de los cinco porteros que están siendo analizados para la Copa del Mundo y lamentablemente pasó lo de Malagón, entonces ya son cuatro para que vayan tres", declaró el estratega uruguayo.

Sebastián 'Loco' Abreu, entrenador de Xolos, en la Jornada 9 ante Atlas | MAGO7

La pretemporada, clave para definir la lista final

Abreu también señaló que el proceso de evaluación continuará en la pretemporada, donde se definirán los nombres que integrarán la convocatoria final. El técnico de Xolos considera que Rodríguez aún tiene opciones de meterse en la lista definitiva que presentará Aguirre para el torneo.

"En la pretemporada puedes llevar a cuatro y de ahí sacas a los tres, es un palo y palo y agarrarte un lugar en la lista final. Entonces no lo descartemos" añadió Abreu, quien aseguró que compartió esta información con la autorización del propio jugador.

Además, el entrenador expresó su expectativa de que el club fronterizo pueda aportar más elementos al combinado nacional, sumando al joven Gilberto Mora como uno de los nombres contemplados.

Toño Rodriguez quiere ser parte de la convocatoria para el Mundial | MEXSPORT

Toño Rodriguez y el Tri

Cabe destacar que, el portero ya tiene experiencia en la Selección Mexicana. Rodriguez, de 33 años, ha visto varias convocatorias, incluyendo una para la Copa Oro del 2023 y otra más para la Nations League del mismo año.