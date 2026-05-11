Psycho Clown: ¿Cambia a rudo ya con la WWE?

Poco más de un año ha pasado desde la compra de WWE a AAA, misma que ha dejado muy buenas cosas, todas en su mayoría a favor de los talentos de la empresa mexicana, quienes han tenido apariciones en escenarios que les otorgan una mejora evidente.

Tal es el caso de Psycho Clown, quien se ha quedado con la confianza de los creativos de AAA incluso para ser el campeón en parejas junto a Pagano, con quien ha tenido un conflicto en los últimos shows de la empresa mexicana.

Psycho Clown | Captura de pantalla

¿Se terminó el favorito de los niños?

A pesar de seguir siendo los campeones en parejas de AAA, Pagano y Psycho Clown han tenido roces en los shows semanales ya que algunos ataques sobre los Psycho Circus se han suscitado recientemente y las sospechas se han levantado sobre el 'Noa Noa'.

En varios segmentos en las últimas ediciones, Psycho ha culpado a Pagano por los ataques; sin embargo, recientemente se han encarado, dejando una pequeña posibilidad de que el verdadero culpable sea el 'Totalmente Payaso'.

Si esto llegara a confirmarse, la etapa del luchador en la que los niños le mostraban cariño se acabaría, convirtiéndose en el villano de una empresa que se dirige ahora bajo otro rumbo, pero eso no sería necesariamente malo para él.

Pagano y Pycho Clown en la isla de las muñecas | MIGUEL PONTÓN

Todo esto ya que él junto al mismo Pagano, Mr. Iguana, El Hijo del Vikingo y algunos otros elementos de AAA han estado apareciendo en los shows de WWE, ya sea NXT, Raw o SmackDown, así que un cambio a rudo podría dejarlo en una posición de total apoyo a su carrera por parte de los creativos encabezados por Undertaker.

Triplemanía de dos noches

La confirmación de TripleManía 34 como un evento de dos noches marca el inicio de una nueva etapa para AAA tras su alianza con WWE. Las funciones programadas para el 11 y 13 de septiembre reflejan la intención de ambas empresas de convertir el máximo espectáculo de la lucha libre mexicana en un producto con alcance internacional y una producción mucho más ambiciosa.

Aunque AAA ya había experimentado anteriormente con formatos de múltiples fechas y distintas sedes, la participación directa de WWE cambia completamente el panorama. Todo apunta a que una de las funciones podría celebrarse en Estados Unidos junto a un episodio especial de SmackDown, mientras que la otra mantendría la tradición en la Ciudad de México, un movimiento que ampliaría el impacto global del evento.

Himno nacional mexicano en el comienzo de Triplemanía XXXIII | wwe.com