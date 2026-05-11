André Jardine considera que hubo penaltis no señalados; pone en duda su continuidad

América no estuvo a la altura de las expectativas en el Clausura 2026, pues el torneo regular fue de altibajos. Las Águilas clasificaron a la Liguilla en octavo puesto, una situación que generó críticas y dudas alrededor del equipo. Tras la eliminación en Cuartos de Final ante Pumas, André Jardine dio detalles de su futuro.

¿Qué dijo Jardine sobre su futuro en América?

El brasileño, con gestos de cansancio y decepción, aseguró que el puesto de entrenador del América es uno muy duro, pero su deseo es continuar en el tiempo que los directivos lo permitan.

"El cargo de entrenador de América es una silla muy pesada, donde siempre estás al servicio y al mando del patrón y del presidente. Voy a estar aquí en cuanto ellos me quieran, en cuanto ellos piensen que estoy a la altura de este puesto, que no es nada fácil. Hablar de esto ahora no es exactamente el mejor momento", dijo Jardine.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

Jardine quería más penaltis

Jardine no dejó de darle mérito a Pumas por su pase a las Semifinales del futbol mexicano, pero en su opinión, América debió recibir más penaltis a su favor, a pesar de que tuvieron cuatro en toda la eliminatoria.

"También quiero felicitar a Pumas por el pase. Fue uno de los partidos que justifican el clásico. Vi siempre dos equipos en la cancha. Me siento muy orgulloso de la postura de nuestro equipo, de la forma en que competimos y jugamos. Tenemos una clara sensación de que construimos el merecimiento del pase. Hablaste de cuatro penales, pero fueron seis; pitaron cuatro. Sigo molesto porque en el primer partido fueron tres penales, y en el lance del segundo penal hubo dos penales en la misma jugada. Hoy hubo un penal pequeño que no se marcó. Sin embargo, creo que no vale la pena hablar de esto hoy. Debemos realmente hablar del partido, porque Pumas también tiene sus méritos en el pase y hay que reconocerlo", agregó Jardine.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

Por último, André Jardine lanzó un mensaje de ánimo a Henry Martín, quien falló el penalti que pudo darle la clasificación al conjunto de Coapa en los últimos suspiros del encuentro.

"Obviamente Henry está muy dolido. Como capitán y gran líder que es, es difícil dimensionar su dolor en este momento, pero como entrenador quiero enaltecer su liderazgo y todas las dificultades que enfrentó este semestre: las lesiones y la dificultad de regresar al nivel que tiene hoy. Fue una persona que nunca bajó los brazos, que nunca desistió, que trabajó muy fuerte para estar en este momento. Sabemos la importancia que tiene. Me siento completamente representado por él.

Mientras Henry esté en condiciones físicas de pelear y representar a este club, por mi parte tendrá todo mi apoyo, porque es de los mejores capitanes que he visto en mi vida", sentenció Jardine.