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Futbol

Cristiano Ronaldo vuelve con Al-Nassr tras lesión justo dos días antes del México vs. Portugal

Cristiano Ronaldo de regreso con el Al-Nassr l x: Al-Nassr y Cristiano Ronaldo
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:01 - 26 marzo 2026
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El Comandante está de regreso

Por medio de sus redes sociales, Al-Nassr y Cristiano Ronaldo anunciaron que el Bicho está de regreso con el equipo de Arabia Saudita; a tan solo 2 días antes del México vs. Portugal, el Comandante está fuera de peligro de su lesión. 

Desafortunada noticia para la afición mexicana que estaba entusiasmada con la llegada de Cristiano a tierras aztecas, aunque se podrá disfrutar la presencia de Paulinho y de Álvaro Fidalgo.

¿Podrá asistir al partido contra México? 

La reapertura del Estadio Banorte (Azteca) es un hecho sin precedentes para el mundo del futbol, estadio que albergó momentos legendarios como la coronación de Pelé y Maradona. Ahora busca su tercer Mundial en toda su historia. Es el único inmueble que puede presumir ese nicho. 

El Estadio Banorte busca estar listo para el México vs Portugal | MEXSPORT

La presencia del mejor delantero de las últimas décadas, y para algunos el mejor de todos los tiempos, sería la guinda del pastel en lo que sin duda será una gran fiesta.

De momento, Cristiano Ronaldo solo se presenta con su equipo. Sin embargo, no se descarta su presencia en el coloso de Santa Úrsula, que ha albergado a 2 de los mejores campeones del mundo.

Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP
Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP

¿Cuándo podremos ver de regreso a Cristiano Ronaldo? 

El Al-Nassr verá acción hasta abril, cuando le toque enfrentarse al Al-Najam SC. En ese juego podríamos presenciar el regreso de Cristiano Ronaldo a los terrenos de juego para que se encamine a jugar su 6.º Mundial en busca del trofeo que tanto lo ha aludido toda su carrera. 

Ronaldo como capitán de la Selección de Portugal l X: @Cristiano
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