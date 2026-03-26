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Futbol

¡Que siempre sí! España confirma partido en Puebla ante Perú como preparación para el Mundial 2026

Lamine Yamal podría ser figura en el Mundial para España | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:05 - 26 marzo 2026
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Puebla será sede del último ensayo de la ‘Furia Roja’ antes de la Copa del Mundo

La Selección de España hizo oficial que disputará un encuentro amistoso ante la Selección de Perú en territorio mexicano, como parte de su preparación final rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y formará parte de la fase final de preparación del conjunto europeo antes de su debut mundialista.

Un duelo internacional de alto nivel en territorio mexicano

El enfrentamiento entre España y Perú fue confirmado previamente por la Federación Peruana de Futbol y posteriormente oficializado por el conjunto europeo, consolidando así un partido de alto perfil internacional en México.

España no puede ante Turquía pero clasifica directo al Mundial 2026 | AP

Se había manejado la versión de que España jugaría en México, pero contra Chile, en vez de Perú. Lo que era un rumor se había esfumado, pero ahora es un hecho.

Se espera que este duelo sirva como una prueba clave para España, que buscará ajustar detalles tácticos y adaptarse a las condiciones del país sede, considerando que tendrán que disputar un juego en tierras Tapatías ante Uruguay el 26 de junio

Mundial 2026: ¿España vs Uruguay se jugará en Guadalajara? | IMAGO7

Un partido estratégico en la antesala del Mundial 2026

El encuentro está programado para el 8 de junio, a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que le otorga un valor estratégico dentro de la planificación de la Selección Española.

Además, la elección de Puebla como sede refuerza el papel de México como epicentro del futbol internacional en la antesala del torneo más importante entre selecciones. España cierra su calendario previo al Mundial con un partido que le permitirá llegar con ritmo competitivo.

España se juega gran parte del boleto al Mundial | AP
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