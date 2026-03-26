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Futbol

De maestro a mundialista: la historia de Morgan Mathelon rumbo al Mundial 2026

Morgan Mathelon de Nueva Caledonia l ALFREDO OLIVAREZ
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:24 - 26 marzo 2026
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Un profesor de educación física que persigue el sueño mundialista

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 no es igual para todos. Mientras algunas selecciones cuentan con figuras consolidadas en las principales ligas del mundo, otras tienen historias distintas, como la de Morgan Mathelon.

El mediocampista de Nueva Caledonia compagina su carrera como futbolista con su trabajo como profesor de educación física, una realidad poco común en el futbol de alto nivel. Para disputar el repechaje rumbo al Mundial, el jugador tuvo que solicitar permisos laborales y reorganizar sus actividades como docente.

Esta dualidad refleja las condiciones en las que se desarrollan muchos futbolistas de selecciones emergentes, donde el deporte aún no representa una fuente económica principal.

Nueva Caledonia y un modelo distinto de selección

La selección de Nueva Caledonia está conformada en su mayoría por jugadores que desempeñan otras profesiones fuera del futbol. En un país con una población reducida, el desarrollo del deporte se mantiene en un esquema semiprofesional.

Selección de Nueva Caledonia de cara al repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ
Selección de Nueva Caledonia de cara al repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ

En este contexto, futbolistas como Morgan Mathelon representan una estructura diferente a la de las grandes potencias, donde el compromiso con la Selección Nacional se combina con responsabilidades laborales cotidianas.

A pesar de estas condiciones, el equipo mantiene aspiraciones de competir en el repechaje intercontinental y buscar un lugar en la próxima Copa del Mundo.

Selección de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ
Selección de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ

El repechaje rumbo al Mundial 2026

La participación de Nueva Caledonia en el proceso clasificatorio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad histórica para el país.

Jugadores como Morgan Mathelon no solo buscan un resultado deportivo, sino también visibilidad internacional para su selección.

El caso del mediocampista evidencia las distintas realidades que conviven en el futbol mundial, donde el profesionalismo absoluto de algunas ligas contrasta con el esfuerzo de quienes combinan su pasión por el deporte con una vida laboral fuera de la cancha.

Jugadores de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ
Jugadores de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ
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