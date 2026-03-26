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Futbol

Javier Aguirre confirma la ausencia de sus convocados nacionales en Liguilla: ‘No es capricho’

Selección Mexicana l IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 12:42 - 26 marzo 2026
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El entrenador de la Selección Mexicana confirmó que los convocados al Mundial no estarán en el final del Clausura 2026

Javier Aguirre fue contundente: no habrá jugadores de la Selección Mexicana en la Liguilla, una decisión que, aseguró, no responde a un capricho, sino a un proyecto deportivo enfocado en llegar de la mejor forma al Mundial.

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma sueñan con el Mundial
Brian Gutiérrez y Richard Ledezma sueñan con la Copa del Mundo l MEXSPORT

No tenemos la lista final, es un proyecto, no un capricho, queremos hacer un gran mundial, cuando Duilio me dice que presente un programa de trabajo, concluíamos, al ser en casa, con estas instalaciones, necesitábamos estar bien preparados, esto significa tenerlos 5 semanas antes del mundial”, mencionó.

El estratega destacó que esta medida cuenta con el respaldo tanto de la liga como de los clubes, quienes han mostrado disposición para priorizar a la Selección Mexicana por encima de sus propios intereses deportivos.

Armando Hormiga González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7

Incluso reveló conversaciones directas con directivos, como Amaury Vergara, quien entendió el impacto que esta decisión podría tener en su equipo, pero respaldó el proyecto tricolor.

Yo personalmente, le dije a Amaury, ustedes pueden ser muy afectados y me dijo que por delante era la Selección mexicana, el mundial en casa, es difícil que lo volvamos a ver, aquí se ve el mexicanismo, priorizan su mundial, todos, insisto, me dijeron esto”, argumentó.
Ángel Sepúlveda celebrando el título de Copa Oro con la Selección Mexicana | IMAGO7

En cuanto a otros torneos como la Concachampions, explicó que también estarán subordinados al plan de concentración del combinado nacional, el cual iniciará el próximo 6, con jugadores que podrán cumplir compromisos y reincorporarse al equipo.

Finalmente, el Vasco reconoció que detrás de estas decisiones hay un esfuerzo conjunto entre federación, clubes y directivos, a quienes agradeció por priorizar el proyecto nacional. 

No hay más que palabras de agradecimiento sacrifican todo por la Selección”, concluyó.
Selección Mexicana | IMAGO7
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