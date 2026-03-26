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Javier Aguirre confirma la ausencia de sus convocados nacionales en Liguilla: ‘No es capricho’
Javier Aguirre fue contundente: no habrá jugadores de la Selección Mexicana en la Liguilla, una decisión que, aseguró, no responde a un capricho, sino a un proyecto deportivo enfocado en llegar de la mejor forma al Mundial.
No tenemos la lista final, es un proyecto, no un capricho, queremos hacer un gran mundial, cuando Duilio me dice que presente un programa de trabajo, concluíamos, al ser en casa, con estas instalaciones, necesitábamos estar bien preparados, esto significa tenerlos 5 semanas antes del mundial”, mencionó.
El estratega destacó que esta medida cuenta con el respaldo tanto de la liga como de los clubes, quienes han mostrado disposición para priorizar a la Selección Mexicana por encima de sus propios intereses deportivos.
Incluso reveló conversaciones directas con directivos, como Amaury Vergara, quien entendió el impacto que esta decisión podría tener en su equipo, pero respaldó el proyecto tricolor.
Yo personalmente, le dije a Amaury, ustedes pueden ser muy afectados y me dijo que por delante era la Selección mexicana, el mundial en casa, es difícil que lo volvamos a ver, aquí se ve el mexicanismo, priorizan su mundial, todos, insisto, me dijeron esto”, argumentó.
En cuanto a otros torneos como la Concachampions, explicó que también estarán subordinados al plan de concentración del combinado nacional, el cual iniciará el próximo 6, con jugadores que podrán cumplir compromisos y reincorporarse al equipo.
Finalmente, el Vasco reconoció que detrás de estas decisiones hay un esfuerzo conjunto entre federación, clubes y directivos, a quienes agradeció por priorizar el proyecto nacional.
No hay más que palabras de agradecimiento sacrifican todo por la Selección”, concluyó.
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