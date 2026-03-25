Médico de Nueva Caledonia termina en el hospital previo al repechaje del Mundial 2026

Un desafortunado incidente marcó el segundo día de entrenamiento de la Selección de Nueva Caledonia en Guadalajara, previo al inicio del repechaje internacional de la Copa del Mundo 2026. Jean Sabot, médico del equipo, sufrió una caída que requirió su traslado a un hospital para recibir atención especializada.

¿Qué pasó con el médico de Nueva Caledonia?

El primero en reportar el incidente fue David Medrano, quien aseguró que un "asistente" del equipo oceánico sufrió un accidente. El comunicador desde un inicio que el involucrado sufrió fractura de cadera y que por ello requirió ser trasladado al hospital desde el hotel de concentración, aunque otras versiones señalan que todavía se sigue evaluando la gravedad de la lesión.

Selección de Nueva Caledonia de cara al repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ

A esta información se sumó el reporte del diario Milenio, que señaló que el accidentado fue el médico del combinado neocaledonio. De igual forma, este medio asegurí que el percance se dio ya en el autobús del equipo, aunque todavía en las instalaciones de la Academia Aga en Zapopan, donde el combinado oceánico se prepara para el Repechaje Intercontinental.

EMERGENCIA.

Un asistente de la Selección de Nueva Caledonia se rompió la cadera en el entrenamiento y una ambulancia llegó a la concentración para llevarlo al hospital. pic.twitter.com/pdrHsBmH1d — david medrano felix (@medranoazteca) March 25, 2026

Tras el accidente, el doctor Sabot fue llevado de regreso al hotel de concentración para una primera evaluación. Fue en ese momento, ante la posibilidad de una lesión de mayor gravedad que se tomó la decisión de trasladarlo al hospital.

Jugadores de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ

Nueva Caledonia no ha confirmado el incidente

Por ahora, Les Cagous no han emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud del médico Sabot. Tampoco la FIFA se ha expresado al respecto y algunos reportes de la prensa local señalan que siguen evaluando si será necesaria la intervención quirúrgica.

Este miércoles está previsto que Nueva Caledonia celebre su último entrenamiento antes del partido contra la Selección de Jamaica, que se encuentra concentrada en las instalaciones de Verde Valle. El encuentro del repechaje está programado este jueves 26 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron.

Selección de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ