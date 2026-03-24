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Futbol

Nueva Caledonia inicia preparación en la Academia AGA previo al repechaje ante Jamaica

Jugadores de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ
Jugadores de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ
Alfredo Olivarez Ramírez 21:04 - 23 marzo 2026
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Les Cagous enfrentarán a la Selección de Jamaica y en caso de ganar se medirán a República Democrática del Congo

La Selección de Nueva Caledonia puso en marcha su preparación en tierras jaliscienses al iniciar entrenamientos este lunes en la Academia AGA, ubicada en Zapopan.

Selección de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ
Selección de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ

El conjunto oceánico eligió estas instalaciones como base de trabajo durante el 23 y 24 de marzo, con la mira puesta en el duelo de repechaje de la Copa del Mundo 2026 ante Jamaica, que se disputará el jueves en el Estadio Akron.

En su primera práctica, el equipo centró sus esfuerzos en adaptarse a las condiciones del entorno, particularmente al clima y la altitud de la zona metropolitana de Guadalajara.

Bajo la supervisión de su cuerpo técnico, los jugadores realizaron ejercicios físicos y tácticos en un complejo que cuenta con infraestructura de nivel internacional, incluyendo canchas profesionales y áreas especializadas para la recuperación.

Jugadores de Nueva Caledonia entrenan en Guadalajara previo al Repechaje del Mundial 2026 | ALFREDO OLIVAREZ
Jugadores de Nueva Caledonia entrenan en Guadalajara previo al Repechaje del Mundial 2026 | ALFREDO OLIVAREZ

La presencia de Nueva Caledonia refuerza la actividad internacional que ha caracterizado recientemente a la Academia AGA, la cual se consolida como un espacio atractivo para selecciones y equipos del extranjero.

Para el representativo de Oceanía, esta concentración resulta clave en su objetivo de llegar en óptimas condiciones al compromiso decisivo frente al conjunto caribeño.

Selección de Nueva Caledonia de cara al repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ
Selección de Nueva Caledonia de cara al repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ

El equipo cerrará su preparación este martes con una segunda sesión antes de trasladarse al Estadio Akron, donde llevará a cabo el reconocimiento de cancha previo al encuentro que definirá su futuro rumbo a la clasificación.

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