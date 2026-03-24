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Futbol

Sinha cuestiona a los actuales naturalizados: "a mí me tocó la etapa más complicada"

Sinha, exjugador de la Selección, con el Tricolor rumbo a Sudáfrica 2010 | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 19:40 - 23 marzo 2026
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En entrevista con Fox Sports, la leyenda del Toluca comentó el complicado proceso que sufrió cuando representó a México

Antonio Naelson Sinha, uno de los futbolistas naturalizados más importantes en la historia del futbol mexicano, volvió a alzar la voz sobre el presente de la Selección Mexicana. El exjugador de Toluca analizó el momento del Tricolor y lanzó una crítica directa sobre la falta de identidad del equipo rumbo al Mundial de 2026.

En entrevista con Fox Sports, el ahora directivo aseguró que en su etapa como seleccionado existía una idea de juego muy clara, algo que hoy no percibe en el equipo actual. "Sí teníamos muy claro a qué jugábamos… Ricardo nos puso un sello muy marcado de qué quería", explicó, al recordar la era de Ricardo La Volpe.

Sinha y Guille Franco en el Mundial de Alemania 2006 | MEXSPORT

Sinha contrastó ese proceso con el presente del Tri, donde considera que hay talento, pero no un funcionamiento colectivo sólido. "Yo veo un gran plantel, pero no veo un gran equipo… a tan poco tiempo del Mundial no saber bien claro a qué vamos a jugar, es lo que a mí me llama la atención", señaló.

El exmediocampista dejó entrever que la falta de una identidad clara podría ser un problema serio para México en la próxima Copa del Mundo, especialmente ante rivales de alto nivel.

Sinha, con la Selección Mexicana, en el Mundial 2006 | MEXSPORT

Sinha recuerda la complicada etapa de los naturalizados en México

Uno de los momentos más llamativos fue cuando comentó sobre lo difícil que fue abrir camino como naturalizado en la Selección Mexicana. El brasileño naturalizado mexicano reveló que enfrentó cuestionamientos que iban más allá del futbol.

"A mí me tocó pasar la etapa más complicada de un nacionalizado… llegaron reporteros a preguntarme quiénes eran los caudillos del sur o del norte. ¿Qué soy futbolista o soy historiador?", relató, evidenciando el tipo de presión que vivían en ese momento.

El ídolo del Toluca también fue claro al rechazar la idea de que los naturalizados deban ofrecer algo 'extra'. "Para mí tienes que aportar lo que tú puedes aportar. No soy extraterrestre, soy un futbolista igual que cualquiera", afirmó, defendiendo que todos los jugadores deben ser evaluados bajo los mismos criterios.

Álvaro Fidalgo en celebración de su primer gol en LaLiga, aunque hoy no jugó | AFP

Sinha opina sobre el presente del Tri y algunos jugadores

Además, Sinha también opinó sobre futbolistas actuales, señalando que algunos pueden ser importantes si logran recuperar su mejor versión. "Si encuentra el nivel que vimos en América, creo que sí te puede aportar", dijo, en referencia a Álvaro Fidalgo.

Incluso mencionó otras opciones en el mediocampo, dejando claro que existen alternativas interesantes dentro del plantel. "El caso de Marcel, el caso de Charly Rodríguez, son jugadores que te pueden dar mucho”" comentó.

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