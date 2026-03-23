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Futbol

Piojo Herrera considera a Raúl Jiménez y Edson Álvarez como la fortaleza del Tricolor

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Raúl Jiménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:59 - 23 marzo 2026
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El exentrenador de la Selección Mexicana comentó en Dog Sports Network su sentir con respecto al Mundial 2026

La Selección Mexicana vive un momento de transición en el que la falta de ídolos es un tema constante entre aficionados y analistas. Sin embargo, para Miguel 'Piojo' Herrera, aún existen figuras clave que sostienen al Tricolor. El exentrenador nacional fue claro al señalar que Raúl Jiménez y Edson Álvarez son actualmente los referentes más importantes del equipo dirigido por Javier Aguirre.

En entrevista con Dog Sports Network, Herrera destacó el peso específico que tienen ambos futbolistas dentro del combinado nacional. Tanto el delantero del Fulham como el mediocampista del Fenerbahce representan, en su opinión, la base sobre la cual se construye el funcionamiento del equipo mexicano.

Raúl Jiménez en festejo con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre Raúl Jiménez y Edson Álvarez?

El 'Piojo' no dudó en colocar a Raúl Jiménez como el elemento más determinante del ataque. El delantero ha recuperado nivel en Europa y su experiencia internacional lo convierte en una pieza fundamental pensando en la Copa del Mundo de 2026.

"Yo creo que el más significativo es Raúl Jiménez, y también Edson Álvarez; son la fortaleza de ese equipo", afirmó Herrera, quien confía en que el atacante llegue en gran forma al próximo Mundial.
Edson Álvarez con la Selección Mexicana | IMAGO7

Memo Ochoa y la competencia en la portería del Tri

Aunque el foco está en Jiménez y Álvarez, Herrera también habló sobre otro tema clave: la portería. Guillermo Ochoa sigue generando debate, pero el Piojo defendió su trayectoria y experiencia, destacando su rendimiento histórico en Copas del Mundo.

Memo es de lo mejor que ha tenido México en los últimos Mundiales”, señaló Herrera, quien considera que su presencia sigue siendo valiosa, incluso si no es titular indiscutible.

Sin embargo, el exentrenador también puso sobre la mesa la posibilidad de un relevo generacional. Raúl 'Tala' Rangel podría adueñarse del arco si tiene buenas actuaciones en los próximos partidos ante Portugal y Bélgica, lo que abriría una competencia directa de cara al Mundial 2026.

Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 | IMAGO7
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