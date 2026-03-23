Piojo Herrera confiesa lo que le preocupa del Tri previo al Mundial: "La planeación está mal hecha"

Menos de tres meses es lo que falta para que se lleve a cabo la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cada vez toman más forma los equipos que participarán en el torneo; sin embargo, para Miguel Herrera, quien ya dirigió al Tri en un Mundial, no se han hecho las cosas bien.

En su punto de vista, hay ciertos errores de los directivos y el cuerpo técnico de cara al certamen más importante a nivel de selecciones, los cuales ha revelado en una entrevista reciente.

Piojo Herrera l MEXSPORT

Piojo no ha visto una buena planeación

Además de estar de regreso como analista en las transmisiones de TUDN para la Copa Mundial de la FIFA, el Piojo Herrera fue invitado a una dinámica de preguntas rápidas para el canal DOG SPORTS NETWORK, en el cual una perrita animada cuestionaba al exjugador del Atlante.

Una de sus tantas preguntas fue: "¿Qué te preocupa de esta selección?" Pregunta para la cual ya tenía bastante pensada su respuesta, pues no dudó un solo segundo en decir su preocupación.

La planeación mal hecha de este ciclo que hubiera sido perfecto; la selección estaba calificada al Mundial, además en tu casa, y al menos en lo que me ha tocado en la historia del futbol ha sido el más desastroso, tres presidentes de federación, tres técnicos, todavía sin idea de qué va a pasar. Muchas cosas que han pasado y que no ha sido la mejor planeación

El Piojo durante su etapa como seleccionador de Costa Rica | X: @fedefutbolcrc

Pese a todo lo mencionado, Herrera también aseguró que sus palabras no tienen tanta relevancia tomando en cuenta que el torneo ya está por comenzar, lo cual hará que si tiene razón o no solamente se muestre en la cancha.

La pregunta siguiente también habló de un tema relacionado con la Copa del Mundo, pues se le cuestionó al Piojo qué es lo que hará, ya que no logró calificar a Costa Rica y, por ende, no tiene un trabajo actual como entrenador. Su respuesta fue sencilla, pues será parte de las transmisiones de TUDN, mencionando que solo "irá a ver partidos".

Pequeños recuerdos de su etapa con el Tri

Rumbo al final de la dinámica, el personaje animado cuestionó a Miguel por el "peor perro oso" que haya tenido en su carrera, el cual mencionó con un poco de dudas, pero recordó el altercado en un aeropuerto con Christian Martinoli, lo cual le terminó costando su puesto en el banquillo nacional.

Piojo habló sobre el pleito con el Martinoli | ESPECIAL