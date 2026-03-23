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Futbol

¿Paulinho mejor que Cristiano Ronaldo? ¿Quién lleva más goles en el último año?

Paulinho en festejo de gol | IMAGO7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:19 - 23 marzo 2026
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El goleador de Toluca es la novedad en la convocatoria de Roberto Martínez para la Fecha FIFA de marzo

¿De la Liga MX hasta la Copa del Mundo Norteamérica 2026? Después de cinco años, Paulinho volvió a ser convocado con la Selección de Portugal. Si bien eso no garantiza su llamado para el torneo de la FIFA, refleja el buen momento que atraviesa el delantero de Toluca.

El goleador de los Diablos Rojos se sumó a la lista de Roberto Martínez luego de las bajas de Rafael Leao y Rodrigo Mora. Además, ante la ausencia de Cristiano Ronaldo -que se supo desde hace un par de semanas por su lesión con Al Nassr-, Paulinho podría tener minutos en los amistosos ante México y Estados Unidos.

Paulinho con Toluca | MEXSPORT

Paulinho vs Cristiano, ¿quién tiene más goles?

Si bien CR7 es un futbolista histórico, con una trayectoria envidiable en clubes como Manchester United y Real Madrid, su producción en el último año y medio no ha sido la misma que en sus mejores tiempos. De hecho, en cuanto a goles anotados está casi al nivel que el delantero de Toluca.

Desde enero de 2025 hasta la fecha, sin contar su participación con la Selección de Portugal, Ronaldo ha marcado 41 goles, los mismos que Paulinho. El jugador de Al Nassr hizo 33 anotaciones en 2025, mientras que en lo que va del 2026 tiene ocho goles, según datos de Transfermarkt.

Cristiano Ronaldo disputa un partido con Portugal l AP

Por su parte, el futbolista de Toluca tiene 34 goles en 2025 y siete anotaciones en lo que va del año, según los registros. En ambos casos, los dos jugadores se consagraron como goleadores: CR7 de la Liga Profesional Saudí en la Temporada 2024-25, mientras que Paulinho repitió el campeonato de goleo en el Clausura 2025 y el Apertura 2025.

¿Cuándo fue la última vez que Paulinho jugó con la Selección de Portugal?

Con el llamado para la gira de Portugal en Norteamérica, Paulinho volverá al representativo luso después de cinco años. Fue en noviembre de 2025, cuando jugaba con SC Braga, que el delantero fue convocado por Fernando Santos para un amistoso ante Andorra, en el cual jugó 63 minutos y marcó dos goles en el triunfo 7-0.

Paulinho, jugador de Toluca | MEXSPORT

De igual forma fue llamado a los compromisos de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, contra la Selección de Francia y la de Croacia. No obstante, entre ambos juegos solo sumó 18 minutos, cinco en la derrota 0-1 contra Les Bleus y 13 en el triunfo 2-3 frente a Vatreni.

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