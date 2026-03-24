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Futbol

"Sí saludan": Chofer mexicano compara a la Selección de Nueva Caledonia con el Tri

Chofer de Nueva Caledonia presume sus buenos modales | Captura de X
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 13:30 - 24 marzo 2026
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Uno de los equipos que será parte del Repechaje Intercontinental ya ha dado de que hablar en su llegada a México

Nueva Caledonia es una de las selecciones que estarán presentes en el Repechaje de la Copa del Mundo con un partido ante Jamaica, en el cual se definirá quiénes seguirán en la pelea por uno de los últimos boletos al torneo.

El Estadio Akron previo al partido entre Chivas y León | MEXSPORT

Un saludo que hace la diferencia

Para poder moverse dentro de Guadalajara, sede de su encuentro ante los jamaiquinos, el cuadro de Nueva Caledonia tiene a un chófer mexicano, el cual los estará llevando a los lugares de entrenamiento y, seguramente, al Estadio Akron el día del encuentro.

En una de las salidas del hotel de concentración, el cuadro neocaledonio se disponía a tomar el camión destinado para su traslado, siendo ese momento cuando los mexicanos se dieron cuenta de un detalles de los seleccionados nacionales.

Uno a uno, los jugadores de Nueva Caledonia comenzaron a saludar al chófer, quien les extendía la mano a todos y cada uno de los que iban subiendo, incluso a los miembros del staff y cuerpo técnico.

En medio de todos los saludos entre jugadores y chófer, fue este último quien volteó a la cámara que mi grababa para decir: "Estos sí saludan, nada que ver con los mexicanos", dejando en claro que las veces en las que ha podido convivir con jugadores del Tri, no ha tenido una buena experiencia.

¿Cuándo se juega el partido de Repesca con los neocaledonios?

Como parte de los partidos del Repechaje Intercontinental, Nueva Caledonia se medirá a Jamaica en la cancha del Estadio Akron este próximo jueves 26 de marzo a las 9 PM (tiempo del centro de México).

El ganador de este duelo, se medirá tan solo cinco días después a la República del Congo, para que ahora sí, alguna de estas dos selecciones se lleve el pase a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

En la otra llave, la cual se va a jugar en el Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey, Bolivia se medirá a la Selección de Surinam, para que el ganador después se enfrente a Irak, dejando entre estas tres selecciones otro de los boletos. Cabe resaltar que también se jugará esta semana el Repechaje Mundialista de Europa.

Jugadores de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ
Jugadores de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ
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