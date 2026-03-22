Nueva Caledonia llega a México con la ilusión y el sueño mundialista

La fiesta mundialista comienza a sentirse en nuestro país y la madrugada de este domingo, la modesta selección de Nueva Caledonia aterrizó en México con un el sueño y la esperanza de clasificar a la Copa del Mundo.

El Estadio Akron previo al partido entre Chivas y León | MEXSPORT

Aterrizando en vuelos comerciales y sentados en el piso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los futbolistas de Nueva Caledonia esperaban pacientemente para realizar su conexión a Guadalajara, sede en la que se medirán ante su similar de Jamaica en la Semifinal 1 de este repechaje Internacional.

Angelo Fulgini, la figura principal de la selección de Nueva Caledonia, habló para ESPN sobre las expectativas que tiene de cara al partido más importante en la historia de su selección.

“Tenemos un partido importante contra Jamaica. No será fácil, pero queremos dar lo mejor en el campo y ver si logramos ganar. Estamos muy emocionados”, confesó Fulgini.

El combinado de Nueva Caledonia busca hacer historia y convertirse en la nación más pequeña en clasificar a un Mundial. Su plantel es una mezcla de profesionalismo y amateurismo, con jugadores dedicados al fútbol a tiempo completo y otros que lo compaginan con empleos de medio tiempo. Su llegada a México contrastó con la de otras selecciones: lo hicieron en vuelos comerciales, sin lujos, jets privados, masajistas ni un gran equipo de utileros. Una simple maleta era su principal distintivo.

Nueva Caledonia | IG: fcf_foot

“Es un sueño para toda nuestra gente porque somos una isla pequeña. Estamos listos para ver qué sucede”, comentó el mediocampista, utilizando su propio equipaje como asiento improvisado en la terminal aérea.

Fulgini, formado en las categorías inferiores de Francia, optó hace tres meses por representar a la tierra natal de su madre. El desafío es monumental: llevar a una isla de menos de 300,000 habitantes, un territorio francés de ultramar, a la máxima competición del fútbol.

“Es el sueño de todo futbolista. De niño siempre quieres jugar un Mundial”, reconoció. “Primero debemos pelear en la cancha para vencer a Jamaica y, si lo logramos, tendremos un segundo partido contra el Congo. Iremos paso a paso”.

Así se juega el Repechaje Intercontinental en México para la Copa del Mundo

Seis selecciones de distintas confederaciones (AFC, CAF, Conmebol, OFC y Concacaf) compiten por los dos últimos cupos disponibles para la Copa del Mundo. Los enfrentamientos han sido definidos de la siguiente manera:

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs. Jamaica

Final 1: Ganador de Semifinal 1 vs. RD Congo

Semifinal 2: Bolivia vs. Surinam

Final 2: Ganador de Semifinal 2 vs. Irak

Trionda, balón del Mundial | MEXSPORT