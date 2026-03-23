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Futbol Internacional

A 80 días: México 1970 fue el primer Mundial, donde se permitieron las sustituciones de jugadores

El Mundial 1970 fue el primero celebrado en México | MEXSPORT
El Mundial 1970 fue el primero celebrado en México | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 00:05 - 23 marzo 2026
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La primera Copa del Mundo celebrad en territorio mexicano dejó varios momentos inovadores, incluida la posibilidad de hacer cambios

A raíz de la pandemia de Covid-19 en 2020, el futbol cambió su reglamento para permitir cinco susticiones por partido. Seis años más tarde, las modificaciones han ido un poco más allá y ya se contemplan casos de conmoción de un jugador, así como cambios adicionales en partidos de eliminatoria que llegan a tiempo extra.

Estas "facilidades" para los equipos se han normalizado hoy en día, pero hace 60 años eran inconcebibles, al menos a nivel de selecciones, ya que fue hasta la Copa del Mundo 1970, primera celebrada en México, que por primera vez se permitieron las sustituciones. A partir de ese momento, el deporte siguió evolucionando hasta llegar a lo que actualmente conocemos y no podemos saber cuánto más cambiará en el futuro.

México 1970, un Mundial de primera

Primer uso del balón Telstar de Adidas, primer Mundial transmitido a color, primer uso de una tarjeta arbitral, y última aparición del Trofeo Jules Rimet original. Si de algo no hay duda es que el torneo de la FIFA celebrado hace 56 años, y que fue el primero en América del Norte, marcó un antes y un después en la historia del futbol internacional, con innovaciones tecnológicas y también en el reglamento, además de marcas históricas.

Adidas Telstar de México 1970 I MEXSPORT

En lo que se refiere a las reglas, el Estadio Azteca fue testigo de la primera vez que se realizó una sustitución en una Copa del Mundo. Hasta ese momento, no se permitían cambios, por lo que en los primeros ocho Mundiales, los 11 futbolistas que empezaban debían concluir el partido. Solo en 1962 se introdujo la posibilidad de sustituir a un portero lesionado y ocho más tarde se permitieron los cambios tácticos, con dos por equipo.

Fue en el partido inaugural, entre la Selección Mexicana y la de Rusia, que soviético Anatoliy Puzach pasó a la historia como el primer jugador suplente de las Copas del Mundo. El delantero ingresó en lugar del mediocampista Viktor Serebryanikov al minuto 46. Posteriormente, Givili Nodiya fue reemplazado por Vitali Khmelnitski, mientras que por el Tri la única modificación fue la de Antonio Munguia, que ingresó en lugar de Mario Velarde.

Gustavo Peña, capitán de México, y Albert Alekseyevich Shesternyov, capitán de Rusia previo al partido inaugural | MEXSPORT
Gustavo Peña, capitán de México, y Albert Alekseyevich Shesternyov, capitán de Rusia previo al partido inaugural | MEXSPORT

¿Una regla perjudicial?

Si bien actualmente es normal ver las modificaciones tácticas, en ese momento fue una regla totalmente innovadora. Pero desde entonces hasta nuestra época, a lo largo de 56 años, si hay algo que no ha cambiado es cuestionar la decisión de los directores técnicos al hacer modificaciones en el campo. En aquel Mundial fue el estratega de Inglaterra, Alf Ramsey, quien se llevó las críticas.

En el partido de Cuartos de Final contra Alemania Occidental, con el marcador 2-1 a favor, Ramsey decidió reemplazar a su figura Bobby Charlton por Colin Bell a minuto 70 y al 81' salió Martin Peters por Norman Hunter. Después de esa segunda modificación llegó el empate y en el tiempo extra Gerd Muller firmó la remontada. Si bien fueron dos cambios, a Ramsey se le cuestionó por años la decisión táctica de sacar a Charlton, ya que supuestamente lo hizo para guardarlo para una tentativa Semifinal; sin embargo, solo se puede especular pues nada garantiza que el resultado habría sido distinto de mantenerlo en campo.

Selecciones de Rusia y México en el partido inaugural de la Copa Mundial 1970 | MEXSPORT
Selecciones de Rusia y México en el partido inaugural de la Copa Mundial 1970 | MEXSPORT
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