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Irak aterriza en Monterrey para el repechaje del Mundial 2026
El equipo nacional de Irak ya se encuentra en México para disputar el repechaje intercontinental en Monterrey, con la mira puesta en uno de los últimos boletos para la Copa del Mundo.
Tras un largo viaje desde Jordania, la selección de Irak llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey en la madrugada de este domingo. El traslado, organizado por la FIFA, superó varios contratiempos logísticos para que el combinado asiático pudiera instalarse en la ciudad.
Conocidos como los "Leones de Mesopotamia", los jugadores tendrán más de una semana para adaptarse a las condiciones climáticas y horarias de Monterrey. Este periodo les permitirá entrenar y prepararse adecuadamente, además de estudiar a su posible rival en la final del repechaje.
🇮🇶 وصولُ منتخبِنا الوطني إلى المكسيك، استعداداً لخوضِ منافساتِ الملحقِ الحاسم المؤهل إلى كأسِ العالم.— Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 22, 2026
🇮🇶 Our national team has arrived in Mexico, in preparation for the decisive Intercontinental Playoff on the road to the FIFA World Cup. pic.twitter.com/U12X9WXoce
El camino de Irak en esta fase decisiva se definirá el próximo 31 de marzo en el Gigante de Acero. Su oponente saldrá del enfrentamiento previo entre Bolivia y Surinam, que se jugará el 26 de marzo.
Así se juega el Repechaje Intercontinental en México para la Copa del Mundo
Seis selecciones de distintas confederaciones (AFC, CAF, Conmebol, OFC y Concacaf) compiten por los dos últimos cupos disponibles para la Copa del Mundo. Los enfrentamientos han sido definidos de la siguiente manera:
Semifinal 1: Nueva Caledonia vs. Jamaica
Final 1: Ganador de Semifinal 1 vs. RD Congo
Semifinal 2: Bolivia vs. Surinam
Final 2: Ganador de Semifinal 2 vs. Irak
Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.