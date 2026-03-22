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Futbol Internacional

Irak aterriza en Monterrey para el repechaje del Mundial 2026

Irak viaja a Monterrey l X:IraqNT_EN
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:00 - 22 marzo 2026
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El representante asiático espera rival que saldrá del duelo entre Bolivia y Surinam

El equipo nacional de Irak ya se encuentra en México para disputar el repechaje intercontinental en Monterrey, con la mira puesta en uno de los últimos boletos para la Copa del Mundo.

Estadio BBVA en Monterrey | IMAGO7
Estadio BBVA en Monterrey | IMAGO7

Tras un largo viaje desde Jordania, la selección de Irak llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey en la madrugada de este domingo. El traslado, organizado por la FIFA, superó varios contratiempos logísticos para que el combinado asiático pudiera instalarse en la ciudad.

Conocidos como los "Leones de Mesopotamia", los jugadores tendrán más de una semana para adaptarse a las condiciones climáticas y horarias de Monterrey. Este periodo les permitirá entrenar y prepararse adecuadamente, además de estudiar a su posible rival en la final del repechaje.

El camino de Irak en esta fase decisiva se definirá el próximo 31 de marzo en el Gigante de Acero. Su oponente saldrá del enfrentamiento previo entre Bolivia y Surinam, que se jugará el 26 de marzo.

Así se juega el Repechaje Intercontinental en México para la Copa del Mundo

Seis selecciones de distintas confederaciones (AFC, CAF, Conmebol, OFC y Concacaf) compiten por los dos últimos cupos disponibles para la Copa del Mundo. Los enfrentamientos han sido definidos de la siguiente manera:

  • Semifinal 1: Nueva Caledonia vs. Jamaica

  • Final 1: Ganador de Semifinal 1 vs. RD Congo

  • Semifinal 2: Bolivia vs. Surinam

  • Final 2: Ganador de Semifinal 2 vs. Irak

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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