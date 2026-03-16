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Futbol

¡Por el Mundial! Bolivia ya está en México para su partido de repechaje intercontinental

La Selección de Bolivia prepara su partido de Repechaje Intercontinental | X @laverde_fbf
La Selección de Bolivia prepara su partido de Repechaje Intercontinental | X @laverde_fbf
Rafael Trujillo 16:10 - 16 marzo 2026
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El equipo sudamericano llegó 10 días antes de su partido ante Surinam

La Selección de Bolivia llego este lunes a México con la ilusión de conseguir su boleto a la Copa del Mundo por primera vez en 32 años, disputando el repechaje intercontinental como su última carta.

La Verde busca ser el séptimo representante de Sudamérica en el certamen que se celebrará a partir de junio en Estados Unidos, Canadá y México. Para ello, el cuadro de la Conmebol deberá ganar dos partidos en tierras aztecas.

Bolivia ya está en tierras aztecas para su partido de repechaje | X @laverde_fbf

Llegan con anticipación

A pesar de que, aún no inicia la Fecha FIFA, el conjunto colombiano decidió iniciar su concentración desde días antes, con la misión de llegar lo mejor preparados para el primer partido en Monterrey. A 10 días de su partido, el equipo de Sudamérica podrá adaptarse al clima y altura previo al encuentro.

El primer desafío para los bolivianos será la Semifinal contra Surinam, programada para el 26 de marzo en Estadio BBVA. El vencedor de este encuentro se enfrentará cinco días más tarde a Irak por un cupo en el Grupo I del Mundial, donde ya esperan rivales de la talla de Francia, Senegal y Noruega.

Bolivia anunció su lista rumbo al repechaje | MEXSPORT

Carlos Pino, coordinador de la selección, detalló que la logística del equipo lleva planeada desde que obtuvieron el boleto a estas instancias. “Hemos estado preparando este viaje durante meses, con mucha planificación y tratando de tener todo controlado”, afirmó.

El equipo boliviano establecerá su base de operaciones en Monterrey, donde realizará sus entrenamientos en el complejo deportivo La Capilla, alrededor de 50 km de distancia del estadio de Rayados.

Llegan tras un triunfo importante

La preparación de Bolivia concluyó de manera positiva con una contundente victoria por 3-0 sobre Trinidad y Tobago el pasado domingo en Santa Cruz.

La última vez que La Verde participó en una Copa del Mundo fue en la edición de Estados Unidos 1994, por lo que la expectativa es máxima.

Para esta decisiva fase, Villegas ha convocado a 28 futbolistas. La lista incluye a 16 jugadores que militan en clubes extranjeros. Se espera que muchos de estos legionarios se unan a la concentración directamente en territorio mexicano.

Bolivia se mide ante Suriname en el repechaje mundialista | MEXSPORT
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