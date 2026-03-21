Irak ya viaja a Monterrey para jugar Repechaje para el Mundial 2026

Finalmente, la Selección de Iraq emprendió el vuelo a Monterrey tras la incertidumbre del caos en Medio Oriente para sellar su boleto a la Copa del Mundo 2026 a través del Repechaje que disputará el 31 de marzo ante el ganador entre Bolivia y Surinam.

La federación iraquí posteo unas imágenes que se ven a los seleccionados a punto de salir a través de avión privado con un mensaje claro ante el momento tenso en la región: “Con la bendición de Dios…nuestra selección nacional parte hacia Monterrey”.

منتخبنا الوطني يغادر إلى مونتيري 🇲🇽🇮🇶✈️



Our national team departs for Monterrey✈️🇲🇽🇮🇶 pic.twitter.com/ydx2JfB83s — Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 21, 2026

Cabe mencionar, que la participación del combinado iraquí se había visto comprometida por complicaciones logísticas derivadas del conflicto en Medio Oriente y que tuvo en dificultades su llegada a México.

El Ministerio de Transporte de Iraq anunció el cierre del espacio aéreo, lo que impide que el equipo pueda salir de su país por vía aérea y puso en riesgo su llegada a territorio mexicano, por lo que se tuvo que recurrir a obtener el apoyo de la FIFA.

Rizky Ridho levanta vasos de plástico arrojados a la cancha, en el Irak vs Indonesia I AP

¿Se facilitó el viaje?

Recientemente, debido a las dificultades que enfrenta la región, la federación iraquí decidió contactar directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para buscar soluciones que permitieran a la selección viajar a México.

Tras conocer la situación, Infantino pidió al secretario general del organismo, Mattias Grafström, colaborar para resolver los problemas logísticos y facilitar la salida del equipo nacional rumbo al país azteca.

FIFA | AP

México también brindó apoyo

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ofreció previamente su total colaboración para que la Selección de Iraq pueda viajar al país y disputar su partido de repechaje en la Sultana del Norte.

México garantiza la seguridad de los asistentes al Mundial 2026 de la FIFA/X: @OHarfuch