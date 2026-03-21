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Futbol

Irak ya viaja a Monterrey para jugar Repechaje para el Mundial 2026

Irak viaja a Monterrey l X:IraqNT_EN
Ramiro Pérez Vásquez 12:37 - 21 marzo 2026
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El seleccionado iraquí jugará el 31 de marzo ante el ganador de Bolivia vs Surinam

Finalmente, la Selección de Iraq emprendió el vuelo a Monterrey tras la incertidumbre del caos en Medio Oriente para sellar su boleto a la Copa del Mundo 2026 a través del Repechaje que disputará el 31 de marzo ante el ganador entre Bolivia y Surinam.

La federación iraquí posteo unas imágenes que se ven a los seleccionados a punto de salir a través de avión privado con un mensaje claro ante el momento tenso en la región: “Con la bendición de Dios…nuestra selección nacional parte hacia Monterrey”.

Cabe mencionar, que la participación del combinado iraquí se había visto comprometida por complicaciones logísticas derivadas del conflicto en Medio Oriente y que tuvo en dificultades su llegada a México.

El Ministerio de Transporte de Iraq anunció el cierre del espacio aéreo, lo que impide que el equipo pueda salir de su país por vía aérea y puso en riesgo su llegada a territorio mexicano, por lo que se tuvo que recurrir a obtener el apoyo de la FIFA. 

Rizky Ridho levanta vasos de plástico arrojados a la cancha, en el Irak vs Indonesia I AP

¿Se facilitó el viaje? 

Recientemente, debido a las dificultades que enfrenta la región, la federación iraquí decidió contactar directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para buscar soluciones que permitieran a la selección viajar a México.

Tras conocer la situación, Infantino pidió al secretario general del organismo, Mattias Grafström, colaborar para resolver los problemas logísticos y facilitar la salida del equipo nacional rumbo al país azteca.

FIFA | AP

México también brindó apoyo

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ofreció previamente su total colaboración para que la Selección de Iraq pueda viajar al país y disputar su partido de repechaje en la Sultana del Norte. 

México garantiza la seguridad de los asistentes al Mundial 2026 de la FIFA/X: @OHarfuch

Para agilizar el proceso, la cancillería mexicana solicitó a la Federación de Futbol de Irak la lista completa de los viajeros, incluyendo sus nombres y lugares de residencia, con el fin de acelerar los trámites migratorios necesarios.

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