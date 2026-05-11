América, a la Final: ¿Las Águilas de Villacampa romperan su maldición?

El Club América Femenil ha demostrado ser el equipo más constante de la Liga MX Femenil en términos de presencia; sin embargo, llegar no siempre ha sido sinónimo de ganar. Con el boleto a la Final del Clausura 2026 asegurado, el conjunto de Coapa se enfrenta a su rival más grande: su propio historial reciente en las series por el título.

La racha reciente ha sido particularmente dura para el proyecto de Villacampa. Destaca el Clausura 2025, donde a pesar de terminar como líderes generales de la competencia, cayeron ante las Tuzas en una serie sumamente cerrada. Posteriormente, en el Apertura 2025, las Amazonas volvieron a ser el verdugo de las Águilas, reafirmando una rivalidad que ha inclinado la balanza hacia el lado regiomontano en las instancias definitivas.

Jugadoras de América en celebración contra FC Juárez en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Subcampeonatos de las azulcremas

Apertura 2022 vs Tigres

Apertura 2023 vs Tigres

Clausura 2024 vs Rayadas

Clausura 2025 vs Pachuca

Apertura 2025 vs Tigres

En esta ocasión, el obstáculo final serán las Rayadas de Monterrey. El conjunto regiomontano selló su pase tras una emocionante eliminatoria frente al Pachuca, donde se impusieron con un marcador global de 4-3. Las de la Sultana del Norte ya saben lo que es arrebatarle un título al América (como ocurrió en el Clausura 2024), por lo que la serie promete tintes de revancha.

América Femenil celebrando el campeonato

Ángel Villacampa ha sido enfático: "Ilusiónense, porque estamos listas". Esta frase refleja a un equipo que parece haber encontrado el equilibrio entre el talento individual y la resistencia mental necesaria para los momentos de máxima tensión. La autocrítica mencionada por el estratega sugiere que el grupo ha procesado las lecciones de las seis finales perdidas para no repetir errores bajo presión.