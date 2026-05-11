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Futbol

Ángel Villacampa lanza un contundente mensaje a la afición del América

Ángel Villacampa durante un partido de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ángel Villacampa durante un partido de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 19:43 - 10 mayo 2026
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Tras sellar su pase a la Gran Final, el estratega azulcrema destacó la autocrítica de su plantel y aseguró que las Águilas están en su mejor momento para buscar el título

El América Femenil está de vuelta en la disputa por el trofeo y su técnico, Ángel Villacampa, no oculta el entusiasmo que se vive dentro del Nido. Luego de superar la fase de Semifinales, mandó un mensaje directo a la tribuna: es momento de creer en la tercera corona.

Para Villacampa, el camino a esta Final de la Liga MX Femenil no ha sido sencillo. El entrenador resaltó que la fortaleza de su equipo reside en la madurez y la honestidad con la que enfrentan los momentos de crisis.

Jugadoras de América en celebración contra Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración contra Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

"En los momentos malos, mis jugadoras tienen autocrítica", señaló el D.T. subrayando que esa capacidad de análisis interno es lo que les ha permitido corregir el rumbo y llegar con un ritmo imparable a la instancia definitiva.

Un llamado a la ilusión americanista

Con el boleto en mano, Villacampa quiere que la comunión entre equipo y afición sea total. Consciente del peso que tiene la institución, el técnico pidió a los seguidores azulcremas que confíen plenamente en el trabajo realizado durante el torneo.

Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

"Ilusiónense, porque estamos listas", sentenció con firmeza, dejando claro que el grupo ha alcanzado el punto de madurez necesario para encarar los dos partidos más importantes de la temporada.

Las Águilas llegan a esta Final con una ofensiva encendida y una estructura defensiva que se ha ido mejorando en la Liguilla. Ahora, el América espera cerrar la obra y sumar un nuevo campeonato a sus vitrinas, respaldadas por un proceso que, según su propio guía, sabe aprender de los errores para brillar en los momentos de mayor presión.

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