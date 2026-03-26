Suecia golea a Ucrania y se mete a la final del repechaje rumbo al Mundial 2026

La Selección de Suecia dio un golpe de autoridad al imponerse 3-1 sobre Ucrania en el Arena Lviv, resultado que la coloca en la final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026. El conjunto escandinavo mostró contundencia y orden táctico en un duelo que resolvió con autoridad desde los primeros minutos.

Afición de Suecia celebra su pase a la final del Repechaje de UEFA | AP

El gran protagonista de la noche fue Viktor Gyökeres, quien firmó un hat-trick histórico para guiar a su equipo a la siguiente instancia. El delantero del Sporting de Lisboa se convirtió en pieza clave en el esquema ofensivo, destacando por su movilidad, definición y capacidad para aparecer en los momentos determinantes.

Desde el inicio del encuentro, el equipo dirigido por Janne Andersson dejó claras sus intenciones. Apenas al minuto seis, Gyökeres abrió el marcador con una definición precisa dentro del área, tras aprovechar un pase filtrado que dejó sin opciones al arquero Anatoliy Trubin.

A pesar de los intentos de reacción por parte de Ucrania, con aproximaciones de Viktor Tsygankov y Yehor Yarmoliuk, la zaga sueca se mostró firme. La defensa, comandada por Victor Lindelöf y Carl Starfelt, logró neutralizar los ataques locales y mantener la ventaja en el marcador.

Viktor Gyokeres, de Suecia, celebra con sus compañeros tras marcar el tercer gol de su equipo ANTE Ucrania | AP

Suecia impone condiciones y sentencia el partido

En la segunda mitad, Suecia mantuvo el control del juego y amplió su ventaja. Al minuto 51, Gyökeres volvió a hacerse presente con un remate certero que significó el 0-2, tras una jugada colectiva que desarmó a la defensa ucraniana. El dominio visitante era evidente, tanto en posesión como en generación de peligro.

Viktor Gyokeres previo a marcar su tercer gol con Suecia ante Ucrania | AP

El tercer gol llegó desde el punto penal luego de una falta de Trubin sobre el propio Gyökeres. El delantero no falló desde los once pasos y firmó su triplete, consolidando una actuación memorable. Jugadores como Isak Hien y Benjamin Nygren también aportaron profundidad, mientras que el mediocampo sostuvo el ritmo del partido.

Ucrania intentó reaccionar con modificaciones ofensivas, incluyendo el ingreso de Roman Yaremchuk, pero se encontró con un sólido desempeño del guardameta Kristoffer Nordfeldt, quien evitó cualquier intento de remontada con intervenciones clave.

Viktor Gyokeres y Anthony Elanga de Suecia celebran tras anotar gol ante Ucrania | AP

¿Hubo reacción de Ucrania en el cierre del partido?

En los minutos finales, Ucrania logró descontar gracias a un gol de Matvii Ponomarenko al 89’, validado tras revisión del VAR por una posible posición adelantada. La anotación generó un breve impulso anímico en el conjunto local, que buscó acercarse en el marcador.

Sin embargo, el esfuerzo fue insuficiente. Suecia mantuvo la concentración en defensa y resistió los embates finales, asegurando una victoria que nunca estuvo realmente en peligro. La experiencia de jugadores como Lindelöf fue clave para cerrar el encuentro sin sobresaltos.

Con este resultado, Suecia avanza a la final del repechaje europeo, donde buscará sellar su clasificación al Mundial 2026. El próximo desafío será el martes 31 de marzo, en un partido que definirá si el conjunto escandinavo logra regresar a la máxima justa del futbol internacional.