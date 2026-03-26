De Lisboa a la Cuauhtémoc: Leyendas de Portugal se pasen por Tepito para una cascarita

De cara al amistosos internacional entre México y Portugal durante la reinauguración del Estadio Banorte, el equipo de la UEFA comenzó a familiarizarse con las tierras aztecas, sin embargo, uno de los momento más insólitos lo vivieron sus leyendas, quienes se pasearon por una barrio especial de la CDMX.

Leyendas de Portugal en la cancha Maracaná de Tepito | IG:@ portugal.legends

Mundialistas en Tepito

Una de las actividades más insólitos que vivieron la leyenda de Portugal fue su paseo por el barrio de Tepito, esto con el motivo de disputar una ‘reta’ en la famosa cancha ‘Maracaná’ de Tepito.

Los astros del futbol lusitano se dieron el tiempo de convivir dentro del terreno de juego con fanáticos y múltiples creadores de contenido, sin embargo, al terminar fueron llevado por una de las zonas comerciales más importantes de México.

Ex jugadores de la Selección de Portugal en Tepito | IG:@ portugal.legends

En las imágenes compartidas por las cuentas de Portugal y Portugal legends se puede apreciar a jugadores de la talla de Rui Patricio, Ditesef Fernandes, Madjer, Nuno Gomes, Helder Postiga, Ricardinho y Fernando Meira recorriendo las calles del popular barrio.

Otro idolo del futbol de Portugal que fue parte de este icónico recorrido fue la leyenda, Joao Victor Saraiva, considerado el mejor jugador de futbol de playa, expresó su agradecimiento a los que hicieron realidad la experiencia de conocer un lugar tan icónico como es Tepito, además de aclarara el gran trato de la gente mexicana.

La experiencia de las Leyendas de Portugal en el Maracaná de Tepito en Ciudad de México fue simplemente inolvidable. En uno de los barrios más desafiantes del mundo, siempre nos sentimos seguros. Gracias por la extraordinaria hospitalidad, amabilidad genuina y amistad a todos aquellos que nos recibieron, y nos hicieron sentir como en casa”, expresó, Joao Victor Saraiva, también conocido como Madjer.

Rui Patricio en Tepito | IG:@portugal.legends

¿Historia en México?

La visita de las leyendas al territorio mexicano no es por cualquier cosa, pues el territorio nacional recibe su primera ‘prueba’ de cara a la Copa del Mundo 2026, en la reinauguración del Estadio Banorte, donde el Tricolor se enfrentará a la Selección de Portugal.

El duelo entre aztecas y lusitanos marca el inicio del camino final rumbo al 11 de junio, fecha en la que México inaugurará su tercer Mundial en el Coloso de Santa Úrsula ante la Selección de Sudáfrica.