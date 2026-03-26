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Futbol

¡La Máquina no para! Cruz Azul golea al Atlético Nacional en fecha FIFA

Nicolás Ibáñez con Cruz Azul | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:24 - 26 marzo 2026
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Los dirigidos por Larcamon siguen en gran plan hasta en los amistosos

Cruz Azul y Atlético Nacional se enfrentaron en un amistoso debido a la fecha FIFA en el PayPal Park, en San José, California. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón fue arrollador cuando se enfrentó al ex equipo de Efraín Juárez.

El equipo cementero aprovechó para sumar ritmo de juego, para que sus jugadores importantes no perdieran el ritmo de cara a fechas cruciales en la Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf.

Un partido que se definió en el segundo tiempo 

Después de 45 llenos de acción y de aproximaciones de ambos equipos, fue hasta la parte complementaria cuando Nicolás Ibáñez puso el 1 a 0 tras una gran jugada en conjunto de Montaño y Palavecino que terminó en un gran centro para el delantero cementero. 

Agustín Palavecino cambió el ritmo del juego de los celestes, ya que su juego en mediocampo logró desencadenar el 2.º tanto de la noche al 61’; Luka Romero definió de forma magistral para dejar sin opciones al arquero del Atlético Nacional.

El partido se terminó de definir al minuto 79 cuando Mateo Levy anotó el 3.° y definitivo en el marcador para hacer ganar a La Máquina con un marcador bastante abultado. 

El gran momento de Cruz Azul 

Los dirigidos por Nicolás Larcamón no dejan de demostrar por qué son el mejor equipo jugando al futbol en México; nos han regalado exhibiciones tanto en Liga MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf. 

Veremos qué le deparará en los siguientes amistosos del equipo azul, en busca de seguir mandando mensajes claros que van por todos los trofeos importantes de esta campaña

Erik Lira y Carlos Rodríguez en un partido de Cruz Azul | MEXSPORT
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