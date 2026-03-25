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Futbol

¿Cuándo fue la última vez que el Azteca (Banorte) tuvo tres equipos en un mismo torneo?

FIFA y Estadio Azteca llegan a acuerdo por palcos y plateas rumbo al Mundial 2026
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:06 - 25 marzo 2026
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El Estadio Azteca (Banorte) está viviendo una situación poco común en el futbol mexicano, al perfilarse como casa de tres equipos en un mismo torneo, algo que no suele ocurrir con frecuencia en la Liga MX.

Ahora con la noticia de que América, Cruz Azul y Atlante estarán en el recinto de Santa Úrsula, la duda es: ¿Cuándo fue la última vez que 3 equipos fueron locales en el Azteca (Banote) en el mismo torneo?

Un antecedente que se remonta a los 90

Para encontrar un caso similar hay que viajar a la década de los 90, cuando el Coloso de Santa Úrsula llegó a albergar a más de dos equipos de manera simultánea.

En aquel entonces, clubes como América, Atlante y Necaxa compartieron el inmueble, generando una dinámica poco habitual para la afición, que veía cómo el estadio cambiaba de local prácticamente cada jornada.

Juan Carlos Vera en la Final de temporada 90-91 vs América | MEXSPORT

América, Atlante y Necaxa lograron coronarse en el Estadio Azteca (Banorte) en la época de los 90. América y Necaxa lo hicieron múltiples veces, marcando una de las eras doradas de ambos clubes, mientras que Atlante ganó una Liga en su estadía en el Coloso de Santa Úrsula, pero levantó el título en Monterrey en la temporada 1992-1993.

Atlante dejó el Azteca (Banorte) en 2007, mientras que Necaxa lo hizo en 2003

Necaxa de los 90

El presente: tres equipos, un mismo estadio

Ahora, la historia se repite con el llamado Estadio Banorte (Azteca), que albergará a América, Cruz Azul y Atlante a partir del Apertura 2026.

Atlante previo a un partido de Liga MX en el Estadio Azteca

Esta situación responde a ajustes logísticos y decisiones institucionales que han llevado a que múltiples equipos capitalinos coincidan en el mismo inmueble, algo que vuelve a poner al estadio en el centro de atención.

Contando con el regreso de Cruz Azul y Atlante, donde fuera su casa hace unas temporadas atrás

Romero festejando una anotación con Cruz Azul en el Estadio Azteca | Imago7

Un estadio que siempre responde

Más allá de lo inusual, este escenario confirma la importancia del inmueble más emblemático del país, capaz de adaptarse a las necesidades del futbol mexicano en distintos momentos de su historia, además de ser el único inmueble en albergar 3 mundiales en toda la historia del deporte.  

El Azteca ahora bajo una nueva etapa como Estadio Banorte— no solo es parte del pasado glorioso del futbol, también sigue siendo protagonista en el presente del balompié en la actualidad.

Estadio Banorte albergará a tres equipos en la siguiente temporada | MEXSPORT
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