Exjugador de Cruz Azul estalla contra Martín Anselmi: "¡Me revienta!"

El paso de Martín Anselmi por la Noria sigue generando chispas, pero no precisamente por nostalgia. A más de un año de su polémica salida, el exguardameta celeste y actual analista de FOX, Yosgart Gutiérrez, lanzó una dura crítica contra el estratega, dejando claro que el rencor por la forma en que abandonó la institución permanece intacto.

Martín Anselmi en el banquillo de Porto l MEXSPORT

Las declaraciones de Gutiérrez surgieron como respuesta a una reciente entrevista de Anselmi, en la que el técnico expresó su deseo de "tomar un café" con la directiva y gente de Cruz Azul para aclarar las cosas y ofrecer disculpas. Sin embargo, para figuras identificadas con el sentimiento cementero como Yosgart, el perdón no es una opción.

"ME REVIENTA ESCUCHARLO"

Fiel a su estilo directo, el exportero no se guardó nada al referirse al técnico que, a su juicio, traicionó la confianza de una de las instituciones más grandes de México.

"Me revienta escuchar a este tipo. Ni un vaso de agua le doy yo", sentenció Gutiérrez durante su intervención en televisión.

El punto central de la molestia radica en la narrativa de "amor al escudo" que Anselmi manejó durante su estancia, la cual contrastó drásticamente con su salida repentina. Según el exarquero, el compromiso que el técnico pregonaba resultó ser frágil ante la primera oferta que lo alejó de México.

Yosgart Gutiérrez, exfutbolista | IMAGO7

PUERTAS CERRADAS EN LA NORIA

Para Yosgart, el daño a la relación entre el técnico y la afición es irreparable. El analista enfatizó que el trato que recibe quien llega a Cruz Azul es privilegiado, y que abandonar el proyecto de esa manera es una falta de respeto a la historia del club.

"Dejó tirado a uno de los equipos más grandes de México, una institución muy amada que la gente que hemos estado ahí sabemos cómo te trata", explicó el exjugador, quien fue tajante sobre un posible regreso o acercamiento del DT: "Yo no lo recibo. Yo le cerraría las puertas de La Noria para siempre".

Matín Anselmi saludando a la afición l MEXSPORT