Botafogo anunció el despido de Martín Anselmi como DT del club: 'No vimos el progreso'

Un nuevo fracaso. Martín Anselmi, ex entrenador de Cruz Azul, fue despedido de su mando al frente del equipo brasileño, Botafogo, ahora el estratega argentino se quedó de nuevo sin club tras un bajo rendimiento, siendo este su tercer adiós en poco más de un año.

Martín Anselmi dirigiendo a Botafogo | AFP

¿Qué dijo el Botafogo?

Luego de sumar cuatro derrotas y solo una victoria en sus últimos cinco partidos, el equipo del Brasileirao tomó la decisión de darle las gracias a su entrenador, no sin antes agradecer en redes sociales el tiempo que el entrenador dio al club.

Botafogo anuncia que el argentino Martín Anselmi deja de ser el entrenador del primer equipo. La decisión le fue comunicada al profesional la mañana de este domingo (22). Si bien apreciamos mucho a Anselmi y a su cuerpo técnico, así como su dedicación y ética de trabajo”, escribió el club en redes.

Martín Anselmi, próximo entrendor del Porto | MEXSPORT

Además del agradecimiento lo que llamó la atención fue que el mismo club destacó que el argentino no mostró la evolución ni resultados esperados para el 2026, razón principal de su destitución.

No vimos la evolución, el progreso y los resultados que esperamos de un club de campeonato, y creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos esta temporada y las siguientes. De esta manera, el Club buscará otros caminos en su proyecto deportivo”, añadió el equipo.

Martín Anselmi, en su etapa como entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).



Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética… pic.twitter.com/MgyBmESIGK — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2026

Nuevo fracaso

Desde su salida de Cruz Azul, Martín Anselmi no ha logrado acomodarse en un club. En su salida de México a Portugal, el estratega solo duró algunos meses en el equipo del FC Porto; posteriormente llegó a Botafogo, club que pese a su buen comienzo terminó en otro fracaso.

Botafogo declaró que Rodrigo Bellão, entrenador del equipo Sub-20 tomará el cargo interino del equipo mientra buscan un nuevo entrenador. Por su parte, Anselmi permanecerá como agente libre hasta un nuevo aviso.