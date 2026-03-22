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Futbol

César Montes reaparece en el Lokomotiv con gol incluido

César Montes | @josejuangelmx
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 11:36 - 22 marzo 2026
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El jugador del conjunto ruso marcó en la goleada al Akron Tolyatti

La Selección Mexicana recibió una noticia alentadora de cara a la Fecha FIFA de marzo, luego de que César Montes reapareciera con gol en el futbol europeo. El defensor central dejó atrás su reciente lesión y firmó un regreso contundente con su club, generando optimismo tanto en su equipo como en el entorno del Tri.

El zaguero mexicano fue titular con el Lokomotiv Moscú en la Jornada 22 del campeonato local, donde enfrentaron al FC Akron Tolyatti. Su impacto fue inmediato, demostrando que se encuentra en buenas condiciones físicas justo antes de incorporarse a la concentración nacional.

César Montes concentrado con la Selección Mexicana | IMAGO7

Regreso soñado: gol tempranero y protagonismo

Apenas al minuto 6, el ‘Cachorro’ se hizo presente en el marcador con un remate potente de pierna izquierda que dejó sin opciones al arquero rival. La anotación no solo abrió el camino para su equipo, sino que también confirmó su capacidad para marcar diferencia incluso tras un periodo de inactividad.

César Montes en elLokomotiv I IG:@cjasib

Este tanto significó su segunda diana en la temporada 2025-2026 de la Russian Premier League, curiosamente ambas frente al mismo rival. Su rendimiento ofensivo, sumado a su solidez defensiva, lo consolidan como una pieza clave dentro del esquema del Lokomotiv.

Cabe recordar que Montes no veía acción desde hace casi dos semanas, luego de una molestia física que lo marginó temporalmente de las canchas. Su última participación había sido el pasado 9 de marzo, cuando disputó algunos minutos ante el Akhmat Grozny.

Listo para el Tri y para cerrar fuerte la temporada

Superado el problema físico, el canterano de Monterrey ahora se enfoca en su siguiente reto: integrarse a la Selección Mexicana para los compromisos amistosos ante Selección de Portugal y Selección de Bélgica.

César Montes en Rusia I IG:@cjasib

Su regreso llega en un momento clave, ya que el cuerpo técnico del Tri busca consolidar una base sólida de cara a futuros torneos internacionales. Montes apunta a ser uno de los líderes en la zaga, aportando experiencia y regularidad en una posición fundamental.

Además de su compromiso con la selección, el defensor mexicano también tendrá un cierre de temporada exigente con el Lokomotiv Moscú, equipo que se mantiene en la pelea por el título. Su rendimiento será determinante en las aspiraciones del club dentro de la liga rusa.

De esta forma, César Montes no solo vuelve a las canchas, sino que lo hace con autoridad, enviando un mensaje claro: está listo para competir al más alto nivel tanto en Europa como con la camiseta de México.

César Montes irá al Mundial con el Tri | IMAGO7
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