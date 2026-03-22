Ex jugador de Rayados aseguró haber hablado con dios

En una noche donde la fe trascendió lo deportivo, Racing Club se llevó un triunfo vital de Córdoba ante Belgrano, marcado por una intervención que parece sacada de un guion cinematográfico. El protagonista fue Facundo Cambeses, arquero de la Academia, quien detuvo un penal crucial gracias a un "mensaje divino" transmitido por su compañero Duván Vergara, ex jugador de Rayados.

Duvan Vergara anotó en tiempo de agregado a Santos

Ayuda divina

Antes del encuentro, Vergara, futbolista colombiano que no fue convocado por lesión, se acercó a Cambeses con una premonición. "Hablé con Dios y me dijo que si hay un penal, me tire a la derecha", le confió el delantero al guardameta, según relató el propio Cambeses al finalizar el partido.

El destino quiso que esa conversación se pusiera a prueba. En el estadio Gigante de Alberdi, el árbitro Andrés Merlos, tras una revisión en el VAR, sancionó una mano de Santiago Solari dentro del área. Mientras Nicolás Fernández se preparaba para ejecutar la pena máxima, la mente de Cambeses repasaba las palabras de su compañero.

Duvan Vergara en partido con Rayados | IMAGO7

Fiel al consejo, el arquero se lanzó hacia su poste derecho y, con una reacción felina, desvió el remate con el pie. La atajada no solo aseguró la victoria para el equipo de Avellaneda, sino que convirtió a Cambeses en una de las figuras de la duodécima fecha del campeonato.

La celebración del portero fue un homenaje directo a Vergara, imitando el festejo característico del colombiano. Más allá del resultado, el episodio dejó una anécdota memorable sobre cómo la confianza y las creencias personales pueden influir decisivamente en el campo de juego.

Duvan Vergara, delantero colombiano | MEXSPORT