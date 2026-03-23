¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz

Uno de los momentos más llamativos de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX fue la extraña negativa de Karen Díaz, asistente arbitral, a Nicolás Larcamón cuando este le extendió la mano mientras reclamaba al central tras el silbatazo final del Mazatlán vs Cruz Azul.

El DT de La Máquina corrió al campo acompañado de otros jugadores con airados reclamos, pero lo que más llamó la atención fue que el entrenador extendió la mano para despedirse de Karen Díaz quien no le otorgó el saludo provocando la reacción del estratega.

Incluso Larcamón insistió en darle la mano mientras seguía con los gritos ahora para la asistente, quien por su parte caminó hacia atrás y se alejó de sus compañeros árbitros, la elemento arbitral simplemente gesticuló con la cabeza que no ocasionando más la molestia del DT.

Karen Díaz no quiso saludar a Larcamón l CAPTURA

¿Qué dijo Larcamón para quedarse con la mano extendida ante Karen Díaz?

De acuerdo a David Medrano el entrenador de La Máquina nunca insultó simplemente refrendó su molestia en varias ocasiones durante el juego con la típica frase de ‘qué malos son’ desde la perspectiva del argentino sobre este partido en particular.

“A lo largo del partido, en varias ocasiones, dicen que por lo menos cinco, Nicolás, a pecho abierto, cuando alguna decisión del árbitro gritaba ‘qué malos son’, y un par de ocasiones Karen volteó para pedirle mesura y Larcamón volteó con su asistente quien decía ‘son malísimos, tiene razón, qué malos son’”, resaltó el elemento de TV Azteca en un video en Youtube.

Karen Díaz y Nicolás Larcamón | IMAGO7

Medrano refrendó que no hubo insulto: “No hay insulto, puede ser una falta de respeto, (pero) el técnico no insultó al cuerpo arbitral, por eso ni el cuarto árbitro ni Karen Janett pudieron hacer un reporte en ese sentido. Esta fue la frase ‘qué malos son’ en varias ocasiones por parte de Nicolás Larcamón’”.

Asimismo el comentarista resaltó que esta situación no se debe a antecedentes previos entre ambos personajes, debido a que habían transcurrido varios meses en que coincidieron en un partido, cuando Larcamón dirigía al Necaxa, por lo que el tema fue desatado por el juego reciente.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

¿Cómo terminó el juego?