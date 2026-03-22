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Futbol Nacional

¿Pasó los limites? Piden investigar a Larcamón por situación con la silbante Karen Díaz

Karen Díaz y Nicolás Larcamón | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 21:37 - 21 marzo 2026
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David Faitelson alza la voz y pide a la Comisión Disciplinaria investigar el comportamiento del DT de Cruz Azul en Mazatlán

El cierre del encuentro entre Mazatlán y Cruz Azul del pasado viernes quedó marcado por un intercambio entre el director técnico celeste, Nicolás Larcamón, y la árbitra asistente Karen Díaz. El incidente, captado en video y difundido en plataformas digitales, ha generado diversas peticiones para que las autoridades del fútbol mexicano inicien una revisión de los hechos.

Final del Mazatlán vs Cruz Azul l CAPTURA

Al concluir el partido, Larcamón se dirigió al cuerpo arbitral para realizar una serie de reclamos. Durante la interacción, el estratega argentino extendió la mano hacia la abanderada en lo que se interpretó como un gesto de despedida; sin embargo, Díaz rechazó el saludo. Ante la negativa, el entrenador mostró señales de molestia antes de abandonar la cancha.

FAITELSON PIDE INVESTIGAR A LARCAMÓN

El periodista David Faitelson se pronunció sobre el caso a través de sus redes sociales, dirigiendo un mensaje a la Comisión Disciplinaria para que se indague el origen del rechazo por parte de la silbante.

"La Comisión Disciplinaria debería investigar qué le dijo el entrenador de Cruz Azul a Karen Díaz. No creo que se haya ganado gratis ese repudio. Negarle el saludo a una persona es una falta grave…", señaló el comunicador.
Publicación David Faitelson |

SILENCIO DE TODAS LAS PARTES

Hasta este momento, la situación se mantiene bajo los siguientes puntos:

  • Versiones directas: Ni Nicolás Larcamón ni Karen Díaz han ofrecido declaraciones públicas o explicaciones sobre el diálogo que precedió al desplante.

  • Respuesta institucional: La Comisión Disciplinaria no ha emitido un comunicado oficial ni ha confirmado si existe un proceso de investigación abierto de oficio o por reporte en la cédula arbitral.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

La controversia se centra ahora en determinar si las palabras o acciones del técnico de Cruz Azul ameritan una sanción conforme al reglamento de ética y competencia de la Liga MX.

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