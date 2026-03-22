¿Pasó los limites? Piden investigar a Larcamón por situación con la silbante Karen Díaz

El cierre del encuentro entre Mazatlán y Cruz Azul del pasado viernes quedó marcado por un intercambio entre el director técnico celeste, Nicolás Larcamón, y la árbitra asistente Karen Díaz. El incidente, captado en video y difundido en plataformas digitales, ha generado diversas peticiones para que las autoridades del fútbol mexicano inicien una revisión de los hechos.

Final del Mazatlán vs Cruz Azul l CAPTURA

Al concluir el partido, Larcamón se dirigió al cuerpo arbitral para realizar una serie de reclamos. Durante la interacción, el estratega argentino extendió la mano hacia la abanderada en lo que se interpretó como un gesto de despedida; sin embargo, Díaz rechazó el saludo. Ante la negativa, el entrenador mostró señales de molestia antes de abandonar la cancha.

FAITELSON PIDE INVESTIGAR A LARCAMÓN

El periodista David Faitelson se pronunció sobre el caso a través de sus redes sociales, dirigiendo un mensaje a la Comisión Disciplinaria para que se indague el origen del rechazo por parte de la silbante.

NO LO QUISO SALUDAR.

Karen Diaz no le quiso dar la mano a Nicolas Larcamón al final del Mazatlan vs Cruz Azul. Algo pasó es evidente. pic.twitter.com/Px2bjtIsuG — david medrano felix (@medranoazteca) March 21, 2026

"La Comisión Disciplinaria debería investigar qué le dijo el entrenador de Cruz Azul a Karen Díaz. No creo que se haya ganado gratis ese repudio. Negarle el saludo a una persona es una falta grave…", señaló el comunicador.

Publicación David Faitelson |

SILENCIO DE TODAS LAS PARTES

Hasta este momento, la situación se mantiene bajo los siguientes puntos:

Versiones directas: Ni Nicolás Larcamón ni Karen Díaz han ofrecido declaraciones públicas o explicaciones sobre el diálogo que precedió al desplante.

Respuesta institucional: La Comisión Disciplinaria no ha emitido un comunicado oficial ni ha confirmado si existe un proceso de investigación abierto de oficio o por reporte en la cédula arbitral.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7