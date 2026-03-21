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Futbol

¡Final tenso! Karen Díaz negó saludo a Larcamón al terminar el Mazatlán vs Cruz Azul

Final del Mazatlán vs Cruz Azul l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 12:06 - 21 marzo 2026
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El DT de La Máquina buscaba darle la mano a la árbitra asistente, pero ella se negó

Momento tenso se vivió, en el círculo central, tras el pitazo final en el Mazatlán vs Cruz Azul que terminó con empate a un tanto con gol. Sin embargo, Nicolás Larcamón no quedó contento con el arbitraje y se lanzó con reclamos sobre el central.

El DT de La Máquina corrió al campo acompañado de otros jugadores con airados reclamos, pero lo que más llamó la atención fue que el entrenador extendió la mano para despedirse de Karen Díaz quien no le otorgó el saludo. 

Karen Díaz no quiso saludar a Larcamón l CAPTURA

Incluso Larcamón insistió en darle la mano mientras seguía con los gritos ahora para la asistente, quien por su parte caminó hacia atrás y se alejó de sus compañeros árbitros, la elemento arbitral simplemente gesticuló con la cabeza que no.

Finalmente, el DT se fue con la molestia sobre el silbante resaltando alguna jugada que no quedó satisfecho por la valoración con gestos, incluso Gonzalo Piovi hizo movimientos con las manos uniéndose al momento entre ellos también aparecía Agustín Palavecino. 

¿Cómo fue el partido?

Cruz Azul sufrió más de la cuenta y apenas logró rescatar el empate ante un Mazatlán que continúa sorprendiendo. La Máquina dejó ir el liderato de la Liga MX.  Josué Ovalle adelantaría a los locales en los primeros minutos del segundo tiempo.

Agustín Palavecino anotaría a los 63’ al Mazatlán, pero fue anulado por fuera de lugar. El argentino también se ganó la tarjeta amarilla y sumó 5 cartones amarillos y será suspendido para el partido ante Pachuca.

Jugadores de Mazatlán contra Cruz Azul l MEXSPORT

La insistencia celeste finalmente tuvo recompensa hasta el minuto 86, cuando Gabriel Fernández apareció para marcar el tanto que evitó la derrota y cambió el rumbo del cierre del partido. Ahora el equipo dirigido por Nicolás Larcamón tendrá un partido amistoso ante Atlético Nacional en esta Fecha FIFA.

Gabriel 'Toro' Fernández, delantero de Cruz Azul, en lamento tras un fallo ante Mazatlán en la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

Se pierde el liderato

El empate dejó sensaciones encontradas, ya que Cruz Azul volvió a evidenciar problemas de contundencia y eso le costó subirse al liderato y por ahora se quedaron el segundo puesto con 27 unidades empatando a Chivas pero con menor diferencia de goles. 

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