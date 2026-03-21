‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul

Arrancó la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX y no pudo hacerlo de la mejor manera, dejando buenos partidos y un resultado sorpresa. Los Cañoneros de Mazatlán lograron empatar a un gol ante el segundo mejor equipo del torneo, Cruz Azul. Tras la igualada, Álvaro Moraes, analista de ESPN, aseguró que las Chivas deberían estar agradecidas.

¿Álvaro Morales se va de ESPN? l AlvaritoMorales

¿Qué dijo Álvaro Morales?

Durante una nueva emisión de ‘Futbol Picante’, el polémico analista aseguró que el empate de Cruz Azul es visto de distintos ángulos; desde la perspectiva de Cruz Azul como una prueba de que se está ‘cayendo’ el equipo, mientras que desde el lado de Chivas como una oportunidades de amarrar el liderato.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara hoy tendrían que besarle los pies a Mazatlán, porque gracias a ellos van a dormir un día más como líderes del futbol mexicano”, aseguró Morales durante el programa de ESPN.

Álvaro Morales podría irse del canal | Imago7

Tras su declaración, Alvarito Morales continuó analizando el rendimiento de la Máquina en la últimas fechas del campeonato, asegurado que el equipo comenzó a ir a la baja, dejando ir puntos y oportunidades importantes.

La Máquina se está cayendo. Tras su primer derrota contra León en este torneo, Cruz Azul fue para arriba mostrando uno de los mejores juegos del futbol mexicano, pero están de ‘perdona vidas’, andan poco efectivos, pocos generativos. Los están leyendo, los están cazando, ahora contra Mazatlán, iban perdiendo 1-0; un primer tiempo improductivo y un segundo tiempo sufrido”, sentenció Álvaro Morales.

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, en la Jornada 12 del Clausura 2026 ante Mazatlán | MEXSPORT

La Tabla General ‘arde’

Tal y como lo mencionó Morales, el empate de Cruz Azul no solo le dio la oportunidad Chivas de quedarse con el liderato el fin de semana previo a la Fecha FIFA, sino que también le abrió la puerta a Toluca de meterse de lleno a la disputa por la punta.

Actualmente el equipo de Guadalajara ocupa el primer sitio con 27 unidades; Cruz Azul con su juego de la Jornada ya jugado se quedó del mismo segundo lugar con 27 puntos, finalmente Toluca llega a la Jornada 12 un lugar abajo con solo dos puntos menos.