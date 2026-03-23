Tiene muchos ovarios": Exárbitro opinó sobre el desplante de Karen Díaz con Nicolás Larcamón

El cierre de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX no solo dejó resultados deportivos relevantes, sino también una controversia que ha encendido el debate sobre el protocolo y la autoridad arbitral. El incidente, protagonizado por la árbitra Karen Díaz y el director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, tras el pitazo final del encuentro ante Mazatlán, fue analizado a detalle por el excolegiado Gilberto Alcalá Pineda.

En una entrevista concedida al programa Los Infiltrados, Alcalá compartió su perspectiva técnica y personal sobre la negativa de Díaz a estrechar la mano del estratega argentino. Si bien reconoció la trayectoria de su colega, el exárbitro fue contundente al diferenciar el carácter de la cortesía profesional en el terreno de juego.

¿Qué dijo Alcalá sobre la postura de Karen Díaz?

Para Alcalá, la reacción de Karen Díaz es un reflejo de una personalidad fuerte que ha sido clave en su carrera, aunque señaló que, desde su óptica, las formas pudieron ser distintas. "Se mostró Karen como es, porque ella así es. Ella tiene muchos calzones, tiene muchos ovarios, la mujer. Ha sido una extraordinaria, ha sido mundialista, ha tenido capacidad, ha luchado contra todo"

"Estoy de acuerdo en el tema de la dignidad, en todo lo que dicen. Mostró carácter, mostró mucho respeto, pero le faltó un poquito de educación; son dos cosas diferentes", y enfatizó que el protocolo de deportividad no debe romperse a pesar de las fricciones del juego. "Son dos cosas muy diferentes el tema del carácter, de la personalidad, y la otra la educación".

Nicolás Larcamón durante el partido entre Mazatlán y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"Pues le das la mano y te das la vuelta. A mí también me tocaron jugadores donde fueron calamidades, pero creo que debió, en mi punto de vista, ella se hace para atrás", añadió Alcalá Pineda, quien consideró que, en todo caso, la situación con Nicolás Larcamón debió manejarse desde antes de que concluyera el partido.

"Debieron expulsarlo", añadió Alcalá sobre Larcamón

La controversia escaló debido a los reportes sobre supuestos insultos previos por parte del técnico hacia el cuerpo arbitral. Ante esto, Gilberto Alcalá cuestionó por qué, si la conducta de Larcamón fue inapropiada, no se tomaron medidas disciplinarias antes de que el partido concluyera.

Karen Díaz durante el partido entre Atlas y Tijuana en el Clausura 2026 en la Liga MX | IMAGO 7

"Si todo eso que dicen que fue lo que sucedió, ¿por qué está en la cancha? Al señor debieron haberlo expulsado, punto número uno", sentenció. "La educación es: 'A ver señor, le respeto'. Somos parte del futbol, entendemos y hemos recibido cualquier cantidad de improperios y groserías, está bien. Pero, se le da la mano por educación y le puedes decir".

"La conozco perfectamente bien, y sé que lo hizo porque no aguantó. Pero si todo eso que dicen que dijo (Larcamón), lo hubieran echado. Y si ya se acabó le das la mano Y le dices: 'Para la otra compórtese como gente decente', alguna cosita... yo era así", finalizó.

Gilberto Alcalá durante un partido de la Liga MX | MEXSPORT