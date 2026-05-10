Sale a la luz video de la balacera contra casa de Rocha Moya

Un video difundido en redes sociales mostró el momento exacto en que un grupo armado disparó contra un inmueble relacionado con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en hechos ocurridos la mañana de este sábado en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

La grabación, que comenzó a circular horas después del atentado, exhibe cómo una camioneta tipo SUV avanza por la calle Lago de Cuitzeo, mientras desde el interior uno de los ocupantes documenta el ataque con un teléfono celular. Segundos después, hombres armados accionan rifles de alto poder contra la fachada de la vivienda.

La agresión ocurrió la mañana de este sábado sobre la calle Lago de Cuitzeo en Culiacán, Sinaloa./ RS

De acuerdo con las imágenes, en el ataque habrían participado al menos cuatro personas: el conductor de la unidad, dos sujetos armados que realizan las detonaciones y otro individuo encargado de grabar el momento de la agresión.

En el video se observa a uno de los tiradores descender parcialmente del vehículo mientras porta chaleco táctico, pantalón color caqui, camiseta negra de manga larga, tenis oscuros y un sombrero que cubre parte de su rostro. El ataque habría durado aproximadamente 17 segundos, antes de que la camioneta abandonara la zona.

🚨 #Culiacán | Filtran #video del momento exacto del ataque a una vivienda vinculada al gobernador #RubénRochaMoya.

Las imágenes habrían sido captadas por los mismos agresores mientras disparaban contra el inmueble del mandatario, quien ha sido señalado por presuntos vínculos con… pic.twitter.com/MDu0z06r12 — RETO diario (@retodiariomx) May 10, 2026

¿Qué dijeron las autoridades sobre el ataque en Culiacán?

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa informó que el reporte fue recibido a las 10:12 horas a través del sistema C4i, lo que movilizó a corporaciones estatales y personal de investigación hacia el sitio de los hechos.

Autoridades de Sinaloa confirmaron que la vivienda atacada estaba deshabitada desde hace más de 10 años./ El Sol de Sinaloa

Las autoridades señalaron que el inmueble atacado ya no era habitado por la familia de Rubén Rocha Moya desde hace aproximadamente diez años y precisaron que el último residente habría sido uno de los hijos del exgobernador.

Tras las primeras inspecciones, la dependencia confirmó que únicamente se registraron daños materiales en la fachada de la vivienda y que no hubo personas lesionadas durante la agresión armada.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y personal de seguridad estatal realizaron peritajes en el lugar para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan identificar a los responsables del atentado.