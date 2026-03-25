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Futbol

Cruz Azul pierde a Ebere para amistoso en Estados Unidos por tema migratorio

Christian Ebere causa baja de Cruz Azul por tema migratorio | MEXSPORT
Christian Ebere causa baja de Cruz Azul por tema migratorio | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 16:44 - 25 marzo 2026
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El refuerzo de la Máquina se perderá el partido ante Atlético Nacional en California

Cruz Azul informó que el jugador Osinachi Christian Ebere no viajó con el equipo para disputar el partido amistoso ante Atlético Nacional en San José, California.

La razón no responde a una lesión ni a una decisión técnica, sino a un tema migratorio. De acuerdo con el comunicado celeste, existe una proclama vigente que restringe el ingreso de ciudadanos de Nigeria a territorio estadounidense, lo que impide la presencia del futbolista en dicho encuentro.

Christian Ebere en el partido contra Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Christian Ebere en el partido contra Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Este contratiempo representa una baja para el equipo, que buscaba aprovechar el duelo amistoso para mantener ritmo competitivo durante la pausa de actividades oficiales.

El partido ante Atlético Nacional forma parte de la preparación de Cruz Azul en territorio estadounidense, donde el equipo pretende afinar detalles tácticos y dar minutos a varios jugadores del plantel.

Ebere no podrá viajar con Cruz Azul a San José | MEXSPORT

A pesar de esta situación, el club cementero no ha cerrado la puerta a la participación del atacante nigeriano en futuros compromisos internacionales. La directiva aseguró que ya trabaja en alternativas para resolver su situación migratoria.

El objetivo principal está puesto en los encuentros oficiales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde Cruz Azul tendrá actividad el próximo mes de abril en Los Ángeles.

En ese sentido, la institución celeste mantiene gestiones activas para que Ebere pueda obtener los permisos necesarios y así ser considerado para los duelos oficiales.

Ebere en su presentación ante los medios | GINA SÁNCHEZ
Ebere en su presentación ante los medios | GINA SÁNCHEZ

Por ahora, Cruz Azul deberá encarar su compromiso amistoso sin el delantero nigeriano, mientras espera una resolución favorable que le permita contar con él en una de las competencias más importantes del semestre.

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