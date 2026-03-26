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Futbol

¡Sorpresa! Bosnia elimina a Gales en el Repechaje UEFA y enfrentará a Italia

Jugadores de Bosnia y Herzegovina en celebración ante Gales en el Repechaje de la UEFA | AP
Jugadores de Bosnia y Herzegovina en celebración ante Gales en el Repechaje de la UEFA | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:54 - 26 marzo 2026
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Edin Dzeko le dio vida a su selección, que llevó el compromiso hasta los penales

El sueño de regresar a una Copa del Mundo sigue vivo para la Selección de Bosnia y Herzegovina. Los Lirios de Oro sobrevivieron a su visita a Gales y ahora se enfrentarán al representativo de Italia en la Final de la Ruta A del repechaje de la UEFA, con esperanza de clasificar al Mundial 2026.

Fue Edin Dzeko quien le dio vida al equipo dirigido por Sergej Barbarez y a cuatro minutos del final del tiempo reglamentario empató el compromiso. Ya en el tiempo extra, Bosnia mantuvo la igualada y en penales aprovechó dos fallas del rival para avanzar a la siguiente etapa.

Edin Dzeko remata ante Karl Darlow en el partido de Gales contra Bosnia y Herzegovina en el Repechaje UEFA | AP
Edin Dzeko remata ante Karl Darlow en el partido de Gales contra Bosnia y Herzegovina en el Repechaje UEFA | AP

Dzeko le dio vida al conjunto bosnio

Cuatro minutos separaron a los galeses de la gloria y en un tiro de esquina, Dzeko empató el partido. Pese a sus 40 años de edad, el tiempo no pasa por el delantero de Schalke 04, quien en primer poste peinó el centro de Kerim Alajbegovic y venció al portero Karl Darlow, que salió mal a cortar el centro.

Con ello llegó el empate para los visitantes, que se fueron abajo en el marcador al inicio del segundo tiempo, cuando Daniel James abrió el marcador al minuto 51. No obstante, tras el 1-0, Gales se cansó de fallar ante el arco rival y dejó con vida a su rival.

Daniel James en celebración en su gol en el partido de Gales contra Bosnia y Herzegovina | AP
Daniel James en celebración en su gol en el partido de Gales contra Bosnia y Herzegovina | AP

Situación similar se repitió una vez en el tiempo extra. Harry Wilson y Sorba Thomas tuvieron un par de oportunidades para recuperar la ventaja en el marcador, pero sus disparos se fueron desviados y Bosnia soportó para llevar el encuentro hasta los penales..

En la tanda, el camino empezó cuesta arriba para los visitantes por la falla de Ermedin Demirovic en el primer disparo. No obstante, Brennan Johnson mandó si tiro a las tribunas en el tercer disparo y el marcador se empató 2-2. Después de ello, la falla de Neco Williams y los aciertos de Amir Hadžiahmetović y Kerim Alajbegović le dieron el pase a la Final a Bosnia.

Edin Dzeko celebra con sus compañeros de selección en el partido de Gales ante Bosnia y Herzegovina | AP
Edin Dzeko celebra con sus compañeros de selección en el partido de Gales ante Bosnia y Herzegovina | AP

¿Cuándo y contra quién juega Bosnua y Herzegovina por el boleto al Mundial?

El combinado bosnio ahora buscará el boleto al mundial, primero desde Brasil 2014, ante la Selección de Italia. El equipo de Gennaro Gattuso se impuso 2-0 contra Irlanda del Norte, gracias a los tantos de Sandro Tonalli y Moise Kean. El partido está programado para el martes 31 de marzo a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) en el Stadion Bilino Polje.

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