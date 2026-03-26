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Futbol

Kosovo viene de atrás para eliminar a Eslovaquia y está a un paso del Mundial

Kosovo está a un partido de poder llegar al Mundial | AP
Kosovo está a un partido de poder llegar al Mundial | AP
Rafael Trujillo 16:35 - 26 marzo 2026
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El equipo necesita sólo un triunfo más para poder llegar al máximo torneo de futbol

Kosovo quedó a solo una victoria de hacer historia rumbo a la Copa del Mundo de este verano, tras imponerse 4-3 a Eslovaquia en Bratislava y avanzar a la final de la repesca de la UEFA, donde enfrentará a Turquía el martes por la noche.

El conjunto dirigido por Francesco Calzona llegaba con paso firme como local, con cuatro triunfos consecutivos en casa, incluida una victoria sobre Alemania. Sin embargo, los Balcánicos sorprendieron con tres anotaciones en la segunda parte para poder avanzar.

Kosovo ganó su semifinal del repechaje de la UEFA | AP

Inicio intenso y goles en ambas porterías

Eslovaquia abrió el marcador apenas al minuto seis, cuando Lukáš Haraslín ejecutó un tiro libre con efecto que encontró a Martin Valjent, quien remató de cabeza para vencer a Arijanet Muric. El defensor celebró así su regreso a la selección tras no jugar desde junio de 2022.

Kosovo reaccionó y logró el empate a mitad del primer tiempo. Veldin Hodza aprovechó un pase de Mërgim Vojvoda en el borde del área para sacar un potente disparo que superó a Martin Dubravka. Sin embargo, segundos antes del final del descanso Haraslín volvió a ser protagonista con otro tiro libre que se abrió paso entre varios jugadores y terminó en el fondo de la red, devolviendo la ventaja a los locales.

Eslovaquia tomó ventaja previo al medio tiempo | AP

Remontada de Kosovo y cierre dramático

Kosovo empató rápidamente gracias a un centro preciso de Vojvoda que Fisnik Asllani convirtió con un remate de cabeza. Posteriormente, el equipo dirigido por Franco Foda completó la remontada.

Florent Muslija marcó el 3-2 con un tiro libre imparable que se coló junto al poste izquierdo, firmando apenas su tercer gol en 40 apariciones internacionales. Kosovo se mantuvo como el equipo más peligroso y amplió la ventaja cuando Kreshnik Hajrizi aprovechó un balón suelto en el área para anotar el cuarto tanto.

Fisnik Asllani de Kosovo, empató el partido de repechaje de la UEFA | AP

Eslovaquia no bajó los brazos y en el tiempo añadido logró acercarse en el marcador. David Strelec desvió un disparo de Hancko para el 4-3, en los minutos finales. No obstante, Kosovo resistió para asegurar la victoria.

Con este resultado, Kosovo queda a un paso de su primera clasificación a una Copa del Mundo, mientras que Eslovaquia prolonga su espera de 16 años desde su última participación en el torneo, que se remonta a 2010.

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