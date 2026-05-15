Atlante pone la mira en Andrés Gudiño de Cruz Azul

Con las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX en disputa, el futbol de estufa comienza a ‘cocinar’ grandes fichajes, pues todos los equipos sin excepción buscan llevarse lo mejor de lo mejor. Atlante, equipo que vuele a la Primera División tras años de ausencia, es uno de lo principales equipos buscando refuerzos y tal parece que empezaran con Andrés Gudiño.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul | MEXSPORT

¿Gudiño al Atlante?

Solo un par de semanas después de que se anunció su regreso, los Potro de Hierro ya cuentan con Miguel Herrera en el banquillo acompañado por Federico Vilar, por lo que comenzó la fase dos: ‘armar un equipo competitivo’.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, revelada en su columna de este viernes, los Potros comenzaron a moverse en el mercado de fichajes, fijando su mira en el portero experimentado del Cruz Azul.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul | IMAGO7

Según el reporte, Gudiño busca su salida luego de vivir su etapa en la Máquina, esto también para darle paso a Emmanuel Ochoa, mundialista Sub-20 con México y que busca consolidarse en el máximo circuito, por lo que la administración celeste busca ponerlo como segundo sólo detrás de Kevin mier.

Ante esta situación, uno de los más interesados es el Atlante, pues los Potros ya han iniciado pláticas con el guardameta de 29 años para hacerse de sus servicios, esto con el fin de hacerse de una titularidad importante y seguir con el trabajo de manera regular, tal y como lo hizo en la Noria durante el Clausura 2026.

Escudo del Atlante en la Liga de Expansión | MEXSPORT

En busca de regularidad

Andrés Gudiño fue una de las grandes sorpresas durante el Clausura 2025, pues luego de que el colombiano Kevin Mier fuera baja por una lesión en la Jornada 17 del Apertura 2025, el mexicano respondió y se volvió un factor durante el torneo para el cuadro entonces dirigido por Nicolás Larcamón.

En caso de concretarse la llegada del portero al nuevo equipo de Liga MX todos saldrían ganando; Atlante conseguiría un portero confiable y con experiencia en Liga MX, Gudiño recibiría su lugar en el arco que buscó por años y Cruz Azul liberaría el espacio que busca llenar con su joven talento.