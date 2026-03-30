Dinamarca admite 'temerle' a Chequia previo a su partido

República Checa recibe a Dinamarca en el Fortuna Arena de Praga para disputar el partido correspondiente a la Reclasificación UEFA rumbo al Mundial 2026. México espera rival entre estos dos equipos para definir contra cuál de ambos conjuntos se enfrentarán en su tercer partido en la Copa del Mundo.

Ambos equipos llegan con la misión de acceder a la justa mundialista tras llevarse al victoria hace un par de días. Dinamarca logró avanzar gracias a una contundente victoria de 4-0 ante Macedonia del Norte, mientras que Chequia tuvo que irse hasta los penales para eliminar a Irlanda.

Ahora, estas dos selecciones se verán las caras para definir al último integrante del Grupo A en la justa mundialista. Previo al partido, sin embargo, el entrenador de Dinamarca admitió 'temerle' a su rival.

Selección de Dinamarca en un partido l INSTA: @herrelandsholdet

Brian Reimer teme del poderío de Chequia

Brian Riemer aplaudiendo a su equipo l AFP

El seleccionado del conjunto danés, Brian Reimer, destacó la racha de inbatibilidad que mantiene Chequia en casa y advirtió sobre la fortaleza que muestra el equipo cuando juega con su gente.

Eso dice un poco de la calidad que tenemos que cumplir. Nos encontramos con un equipo que ha tenido un éxito relativamente razonable. Ascendieron en la Liga de las Naciones y han tenido una larga racha sin perder en casa, así que tenemos que tomárnoslo muy en serio.