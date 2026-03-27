Dinamarca y República Checa: Todo lo que debes saber de los posibles rivales de México en el Mundial

La Selección Mexicana está cerca de conocer a su tercer y último rival en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026. Tras avanzar a la Final del Playoff D de UEFA, Dinamarca y República Checa tienen la opción de meterse en el Grupo A, para así completar el sector con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Ante esto, en RÉCORD te presentamos el perfil de ambas Selecciones que se jugarán su boleto este próximo martes.

FIGURAS Y JUGADORES MÁS VALIOSOS

Dinamarca, con sus convocados para esta Fecha FIFA, tiene un valor de 365 millones de euros entre todos sus jugadores. Incluso, tiene un jugador que alcanza a estar valuado en 50 millones de euros, quien es uno de sus referentes en ataque. Rasmus Højlund, delantero con pasado en el Manchester United y actualmente en Napoli, es el futbolista que alcanza dicha valuación, con apenas 23 años de edad.

Por debajo de él está Morten Hjulmand, con un valor de 45 millones de euros; dicho futbolista es uno de los pilares en el mediocampo y actualmente milita en el Sporting de Lisboa. Otras de sus figuras e imprescindibles en el ataque de la selección Danesa son Gustav Isaksen (extremo) de la Lazio y Mikkel Damsgaard (mediocampista ofensivo) del Brentford, con un valor de 17 y 30 millones de euros respectivamente.

De igual manera, hay jugadores como Pierre-Emile Hojberg con 30 años de edad, que actualmente está en el Olympique de Marsella y es una pieza clave en la mitad de cancha de Dinamarca. Y una de sus máximas figuras históricas, Christian Eriksen, aunque ya no es titular indiscutible, aún es clave en Dinamarca por su jerarquía.

Dinamarca celebrando su pase en el Repechaje de UEFA | AP

Del lado de República Checa, el valor total de plantilla es un poco menos de la mitad que Dinamarca. En total, los jugadores checos que fueron con su Selección a esta Fecha FIFA están valuados en 172.80 millones de euros en conjunto. Incluso, apenas dos de ellos alcanzan un valor de mercado de 20 millones.

El más valioso de República Checa es Ladislav Krejci, defensa central del Wolverhampton, que tiene un valor de 22 millones de euros. El segundo mejor valuado es su máxima ‘estrella’ y referente en ataque, Patrick Schick. Su ‘10’ alcanza una valuación de 20 mde a pesar de tener 30 años de edad, pues su paso por la Roma de Serie A y su actual estancia en el Bayern Leverkusen lo ponen como uno de sus mejores jugadores.

Ladislav Krejcí de República Checa | AP

¿QUIÉNES SON LOS DIRECTORES TÉCNICOS?

Al finalizar la Eurocopa de 2024, fue Brian Riemer el elegido para ser director técnico de la Selección de Dinamarca. Incluso, en dicho combinado se ha optado por un proyecto a largo plazo, pues tiene contrato con la escuadra nacional hasta 2028, es decir, hasta la próxima Eurocopa.

Previo a ser nombrado DT de la Selección de Dinamarca, el estratega dirigió al Anderlecht de Bélgica en Primera División. Sin embargo, también fue asistente de Thomas Frank en el Brentford de Inglaterra, así como de Ariel Jacobs. Ya con Dinamarca, su balance es de siete victorias, tres empates y tres derrotas en 13 juegos dirigidos.

Por otro lado, República Checa tiene un director técnico experimentado, pero novato en Selecciones. Miroslav Koubek, con 74 años de edad, dirige por primera vez a una Selección. Aunque en 2018 estuvo con Chequia como auxiliar técnico, fue apenas hace unos meses que recibió su primera oportunidad como seleccionador.

En diciembre de 2025, Koubek fue nombrado DT de República Checa; es decir, estos dos juegos de clasificación para el Mundial son sus primeros dos partidos oficiales dirigidos en una Selección. Previo a esto, el entrenador dirigió al Viktoria Plzen por más de dos años.

Miroslav Koubek entrenador de República Checa | AP

¿CUÁNTOS TÍTULOS TIENEN?

A lo largo de su historia, Dinamarca ha sido una Selección que compite en Europa y ocasionalmente complica a las potencias. Incluso, al ser ese rival ‘incómodo’ ya han alcanzado dos títulos oficiales, en los cuales se encuentra una Eurocopa y la Copa Confederaciones.

Su primer campeonato llegó en la Eurocopa de 1992 que se festejó en Suecia. En aquella edición, Dinamarca fue segundo lugar de su grupo; posteriormente eliminó a Países Bajos en Semifinales y en la Final venció 2-0 a Alemania.

Ya en 1995, los daneses ganaron la Copa Confederaciones que se celebró en Arabia Saudita. En aquella edición en la que estuvieron presentes México, Japón, Nigeria y el país anfitrión, el combinado europeo derrotó 2-0 a Argentina, para así conseguir su segundo y último campeonato a nivel de Selecciones.

Mientras tanto, República Checa (antes Checoslovaquia), también tiene títulos dentro de su palmarés. Aunque en dos ocasiones llegaron a la Final de la Copa del Mundo (1934 y 1962), Chequia nunca ha podido ganar un Mundial. Sin embargo, en UEFA ya tienen un campeonato, el cual fue exactamente hace 50 años.

En la Europa de 1976 que se llevó a cabo en Yugoslavia, fue República Checa la Selección que terminó por coronarse en aquella edición. Con solo cuatro equipos participantes, Chequia en aquella edición se midió ante Países Bajos en Semifinales, cuadro al que derrotó 3-1. Ya en la Finalse enfrentaron a la Alemania Federal y con un marcador de 5-3 en la tanda de penaltis se coronaron en esa Euro.

Trofeo de la Eurocopa | AP

¿CUÁNTOS MUNDIALES HAN JUGADO?

A lo largo de la historia, Dinamarca ha jugado seis Copas del Mundo. En todas ellas, su mejor participación fue en Francia 1998, Mundial en el que llegaron hasta Cuartos de Final. Sin embargo, apenas unos años atrás tuvieron la oportunidad de estar en su primera justa mundialista.

Fue en la Copa del Mundo de 1986 que se llevó a cabo en México justamente cuando Dinamarca jugó su primer Mundial. En aquel entonces, Michael Laudrup y Preben Elkjaer Larsen eran su dupla de ataque estelar. En ese Mundial, los daneses, a pesar de emocionar con sus victorias ante Alemania y Uruguay, solamente llegaron a los Octavos de Final.

Su segunda participación en un Mundial fue en Francia 1998 y cuatro años después también fueron a Corea Japón 2002. Tras esta Copa del Mundo, tuvieron que pasar ocho años para que Dinamarca volviera en Sudáfrica 2010, luego aparecieron hasta Rusia 2018 y en Qatar 2022.

La selección de Checoslovaquia se colocó como uno de los combinados con mayor relevancia histórica en la Copa del Mundo, tras alcanzar el subcampeonato en las ediciones de 1934 y 1962. A lo largo de su participación entre 1930 y 1994, el equipo consiguió su boleto en ocho de las trece eliminatorias que disputó, lo que reflejó constancia en el máximo torneo del futbol internacional.

Con la disolución del país y la creación de la República Checa y Eslovaquia, el panorama cambió para las selecciones que surgieron de este proceso. Ambos representativos tomaron el relevo, aunque sin lograr replicar los resultados que distinguieron a Checoslovaquia en su etapa como nación unificada.